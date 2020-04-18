Полугодовалой Катюше нужна помощь, чтобы спасти руки
У Кати врождённая двусторонняя лучевая косорукость. Врачи родителям сказали, что надо ампутировать большие пальцы рук. Но петербургские медики готовы спасти ручки девочки. Для этого необходимы поэтапные операции. На первую удалось получить квоту. Остальные надо ждать не один год. Времени на это нет. Выход только один – платить за лечение.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Катя Иванова, 6 месяцев.
Врождённая двусторонняя лучевая косорукость.
Требуются этапные операции. Необходимо 362 040 руб. Собрано 7 100. Не хватает 354 940 руб.
«Наша дочка родилась с недоразвитыми ручками – укороченными предплечьями, кисти были вывихнуты, большие пальцы без первого сустава, болтались на кожной ножке. Мы показали Катюшу ортопеду, прозвучал неутешительный ответ: необходимо ампутировать большие пальцы.
Мы с мужем решили проконсультироваться со специалистами в других клиниках. Обратились в Центр имени Альбрехта в Санкт-Петербурге. Здесь дочку обследовали хирурги и сказали, что можно провести лечение и без ампутации. Сначала врачи устранят косорукость левой руки. Для этого потребуется три операции. На первую мы уже получили квоту, хотели сразу оформить документы и на вторую, и на третью. Но оказалось, что это невозможно: квоты выделяют поэтапно и только в следующем году.
Ждать времени нет. Операции хотя бы на одной руке нужно успеть выполнить до года. Пожалуйста, помогите нам собрать деньги на последующее лечение. Врачи выровняют Катюше руку, исправят вывих кисти, сформируют «пинцетный захват». Дочка сможет ползать, опираясь на ручки, сама брать в руку игрушки, ложку. Это очень важно для полноценного развития ребенка. Катя – солнечная, жизнерадостная девочка. После операций на левой руке можно будет начинать лечение правой». Светлана Иванова, Тверская область.
Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):
«Кате необходимо этапное хирургическое лечение на руках, направленное на устранение косорукости, формирование правильно расположенных, отведенных и противопоставленных первых пальцев для формирования двустороннего хвата и получения возможности самообслуживания».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».