Полугодовалой Катюше нужна помощь, чтобы спасти руки

Мы с мужем решили проконсультироваться со специалистами в других клиниках. Обратились в Центр имени Альбрехта в Санкт-Петербурге. Здесь дочку обследовали хирурги и сказали, что можно провести лечение и без ампутации. Сначала врачи устранят косорукость левой руки. Для этого потребуется три операции. На первую мы уже получили квоту, хотели сразу оформить документы и на вторую, и на третью. Но оказалось, что это невозможно: квоты выделяют поэтапно и только в следующем году.

Ждать времени нет. Операции хотя бы на одной руке нужно успеть выполнить до года. Пожалуйста, помогите нам собрать деньги на последующее лечение. Врачи выровняют Катюше руку, исправят вывих кисти, сформируют «пинцетный захват». Дочка сможет ползать, опираясь на ручки, сама брать в руку игрушки, ложку. Это очень важно для полноценного развития ребенка. Катя – солнечная, жизнерадостная девочка. После операций на левой руке можно будет начинать лечение правой». Светлана Иванова, Тверская область.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):