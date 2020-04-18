Как выжить в самоизоляции, если у вас лапки. Коты «Фонтанки» раздают советы
Кошки — чемпионы по самоизоляции и живой антидепрессант. Сотрудники «Фонтанки» попросили своих домашних любимцев дать советы новичкам, чем заняться, если ты сутками в четырех стенах.
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Хозяева котов не дадут соврать: пушистый друг дома оказывает благотворное влияние на сон, психику и эмоции. Любимцы помогают справляться со стрессом, лечить головную боль и недомогания. Для одиноких и пожилых людей в нынешней ситуации кот — это настоящее спасение.
Хозяева котов не дадут соврать: пушистый друг дома оказывает благотворное влияние на сон, психику и эмоции. Любимцы помогают справляться со стрессом, лечить головную боль и недомогания. Для одиноких и пожилых людей в нынешней ситуации кот — это настоящее спасение.