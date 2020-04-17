Молодой медведь 17 апреля забрёл в посёлок в Выборгском районе Ленинградской области, неподалёку от границы с Финляндией. Не исключено, что незадолго до этого он нарушил государственную границу. Его, наверное, манил запах оладьев, но люди делиться не захотели. И правильно сделали.

Уникальное видео опубликовал кандидат биологических наук Павел Глазков в своём канале о животных «Каждой твари по паре». Речь и звук телевизора за кадром добавляют остроты: «Он на оладьи пришёл. И пистолет у него».