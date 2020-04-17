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17.04.2020 18:42
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Медведь пришёл к жительнице Ленобласти под окна. Его сняли на видео, а блинчиков не дали

Кадр из видео на канале «Каждой твари по паре»
Кадр из видео на канале «Каждой твари по паре»

Молодой медведь 17 апреля забрёл в посёлок в Выборгском районе Ленинградской области, неподалёку от границы с Финляндией. Не исключено, что незадолго до этого он нарушил государственную границу. Его, наверное, манил запах оладьев, но люди делиться не захотели. И правильно сделали.

Уникальное видео опубликовал кандидат биологических наук Павел Глазков в своём канале о животных «Каждой твари по паре». Речь и звук телевизора за кадром добавляют остроты: «Он на оладьи пришёл. И пистолет у него».

Судя по виду, медведь этот молодой, появился на свет прошлой весной и недавно начал вести самостоятельную жизнь. В это время они одновременно и любопытные, и очень пугливые. Неудивительно: ведь они боятся взрослых медведей, которые запросто могут их съесть. У медведей развит каннибализм. Людей он тоже испугался. Женщина с дочкой отогнали зверя криками и хлопками.

Медведей в населённые пункты приводит не только любопытство, но и возможность покормиться на стихийных свалках. Поэтому весь мусор надо вывозить на организованные помойки, чтобы не привлекать к своим домам диких животных. Даже те, которые кажутся неопасными — лисицы, енотовидные собаки, ежи, — могут быть переносчиками смертельно опасного для человека бешенства.

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Комментарии (4)

OldObyvatel
Вся местность вдоль финляндской границы - сплошной медвежий угол, необитаемая земля.
Посмотрите на карту и увидите сплошной погост:
Патио нежилое, Приморское нежилое, Красная Горка нежилое, Тарханово нежилое, Андреевское нежилое, Карповка нежилое, Пограничное нежилое, Никифоровское нежилое, Топольки нежилое, Солнцево нежилое, Цветочное нежилое, Ильинское нежилое, Пеккониеми нежилое...
Удивительно только то, что медведей мало.
Coulthard
Ну как тут не вспомнить "Особенности национальной охоты"! =)))
dedmoroz_5e4d8827384c2
Женщина с дочкой отогнали зверя криками и хлопками.

Смех. А большой придёт, криками, танцами, хлопками, можно не отделаться, возьмёт своё или придавит кого и уйдёт спокойно. Оружие нужно. Как у скандинавов.
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