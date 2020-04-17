Медведь пришёл к жительнице Ленобласти под окна. Его сняли на видео, а блинчиков не дали
Молодой медведь 17 апреля забрёл в посёлок в Выборгском районе Ленинградской области, неподалёку от границы с Финляндией. Не исключено, что незадолго до этого он нарушил государственную границу. Его, наверное, манил запах оладьев, но люди делиться не захотели. И правильно сделали.
Уникальное видео опубликовал кандидат биологических наук Павел Глазков в своём канале о животных «Каждой твари по паре». Речь и звук телевизора за кадром добавляют остроты: «Он на оладьи пришёл. И пистолет у него».
Судя по виду, медведь этот молодой, появился на свет прошлой весной и недавно начал вести самостоятельную жизнь. В это время они одновременно и любопытные, и очень пугливые. Неудивительно: ведь они боятся взрослых медведей, которые запросто могут их съесть. У медведей развит каннибализм. Людей он тоже испугался. Женщина с дочкой отогнали зверя криками и хлопками.
Медведей в населённые пункты приводит не только любопытство, но и возможность покормиться на стихийных свалках. Поэтому весь мусор надо вывозить на организованные помойки, чтобы не привлекать к своим домам диких животных. Даже те, которые кажутся неопасными — лисицы, енотовидные собаки, ежи, — могут быть переносчиками смертельно опасного для человека бешенства.