Помогаешь медикам — помогаешь всем. Как петербургский бизнес кормит врачей

Облегчить жизнь медиков и волонтеров в условиях пандемии вызвались несколько десятков ретейлеров, ресторанов и производителей продуктов питания.

автор фото Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

С началом эпидемии COVID-19 врачи вынуждены работать в авральном режиме и ежедневно подвергать себя риску. Петербургский бизнес — как тот, что продолжил работу, так и тот, что почти полностью остановил деятельность из-за коронавирусных ограничений, — поспешил на помощь. Поддерживаешь медиков — помогаешь всем, говорят предприниматели.

Первыми накормить тех, кто находится на передовой войны с коронавирусом, вызвались рестораторы. Ресторанная группа Bona Capona еще в конце марта решила помочь врачам больницы Святого Георгия и доставила туда пиццу и витаминный морс.



Пироги для врачей также развозит сервис «Dостаевский». Первые поставки отравились в Дом ветеранов войны № 2, Детский клинический центр имени Раухфуса, Госпиталь для ветеранов войн и Социальный жилой дом для пожилых на Гражданской, 6. В группе «ВКонтакте» можно найти комментарии с благодарностями от находящегося на карантине персонала НМИЦ им. Р. Р. Вредена.

«Коллектив 19-го отделения НМИЦ им. Р. Р. Вредена, находящийся в данный момент на рабочих местах в вынужденной изоляции из-за карантина по Covid-19, выражает благодарность службе доставки компании «Достаевский». Многие службы отказались доставить нам питание. Выражаем сердечную благодарность, спасибо за подарок, было очень вкусно!» — пишет сотрудник учреждения.

Акцию «Доверьтесь нашим рукам» запустило бистро Atlas на 2-й Советской улице. Заведение готовит обеды и ужины для Детской больницы им. Раухфуса, Госпиталя ветеранов войн на Старорусской, Госпиталя ветеранов войн на Народной и Детской больницы им. Филатова. Продукты для одного обеда стоят 60 рублей, присоединиться к акции могут неравнодушные петербуржцы — перевести деньги можно через онлайн-платформу. В своем Instagram Atlas сообщает, что 16 апреля отправил 739 обедов.



Фестиваль Gourmet Days совместно с фондом профилактики рака «Не напрасно» предложил помощь больницам, у которых есть сложности с организацией питания. Фонд готов покрывать стоимость продуктов, а рестораны-участники готовить горячую еду для врачей.

Проект Dogs доставляет хот-доги врачам больницы № 4. «Ресторанный бизнес превратился в одну большую доставку. Но если мы можем устать и уйти в любой момент, то врачи — нет. Лучшее, что мы можем сделать сейчас, это поддержать их в этот нелегкий период», — объяснили предприниматели изданию The Village.

Производитель готовой еды Performance Group с 3 апреля начал возить питание в Городскую больницу Святого великомученика Георгия и Александровскую больницу. В оба медицинских учреждения ежедневно отгружается по 50 завтраков и горячих блюд. С организацией доставки помогает благотворительный фонд DOSTYP.

Не остались в стороне и крупные сети. Так, компания «Макдоналдс» ввела бесплатные обеды для бригад скорой помощи. Чтобы получить напиток и сэндвич, экипажу скорой нужно подъехать на спецавтомобиле в точку питания «Макавто» и забрать пакет через окно выдачи. Каждая бригада медиков может получить до трех наборов один раз в день в любой точке «Макавто» в 58 регионах России.



Об аналогичной акции сообщил «Бургер Кинг». С 3 апреля и до снятия ограничительных мер точки сети будут бесплатно кормить скорую помощь и любых медработников. Бургер с напитком можно взять в работающих навынос точках и в формате «автораздача».



Сеть KFC совместно со своим франчайзинговым партнером, компанией «АмРест», запустила программу поддержки волонтеров акции #МыВместе. До 30 апреля рестораны сети в Петербурге будут готовить не менее 400 обедов, включающих чизбургер, картошку фри и напиток, откуда волонтеры смогут самостоятельно их забирать. «Сейчас волонтеры, также как и медики, задействованы во многих сферах, направленных на борьбу с последствиями распространения COVID-19 в России», — пояснил Абдалла Хафез, генеральный директор «АмРест» в России.

Продуктовая сеть «Лента» помогает стационарам Петербурга, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией: Александровской, Покровской больнице, Городской больнице №15 и больнице Святого великомученика Георгия. Для медицинских работников и волонтеров компания поставляет обеды, воду и моющие средства.

Торговая сеть «Карусель» предлагает сотрудникам бригад скорой медицинской помощи бесплатные наборы для перекуса. Они состоят из напитка, фрукта и выпечки, их можно получить на стойках информации любого из гипермаркетов. Для этого необходимо предоставить удостоверение станции скорой медицинской помощи или справку медицинского работника, сообщить номер своей бригады и сколько человек в ней состоят. На каждого будет выдан набор для перекуса.



Еще одной масштабной инициативой стал проект #поддерживрача, запущенный порталом MarketMedia. К акции, запущенной 23 марта, присоединились более 50 предприятий, среди которых сети общепита («Британские пекарни», «Теремок», «Пироговый дворик» и др.), производители продуктов питания («Любимый край», Fazer, «Галактика», «Нева» и др.), а также дистрибьюторы, производители упаковки, консалтинговые компании, продавцы товаров для дома, парки развлечений.

Как это работает

Мария Гридина, заместитель главного врача больницы имени Раухфуса:

«Сначала на нас вышло бистро Atlas с предложением помочь. Мы с энтузиазмом откликнулись. Начиналось с 50 обедов, потом начали подтягиваться волонтеры и другие рестораны. Сегодня они привозят каждый день, обеспечивая всю смену врачей и сестер, — 265 порций где-то. Кухня и европейская, и азиатская. Врачи в полном восторге, ходят спрашивают, когда обеды придут. Это очень своевременно и очень удачно: столовые рядом с нами закрываются или уже закрыты, и вопрос питания врачей стоит остро. Выходить лишний раз с территории стационара не хочется, так как есть риск распространения инфекции.



Мы создали общую беседу, где рестораны каждый день выкладывают меню, а мы пишем, какому отделению сколько порций еды нужно. Они привозят пакеты с подписью «6 супов для отделения хирургии», «семь котлет для отделения нейрохирургии» и так далее, оставляют на специально отведенных полках, чтобы минимизировать контакт, а медсестры из каждого отделения спускаются в определенное время и забирают пакеты.

Это очень здорово, что бизнес проявляет социальную ответственность и помогает нам в непростое время».

Дмитрий Грозный, главный редактор MarketMedia:

«Мы сейчас сотрудничаем с 14 больницами, одна из них в Москве — НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, в ближайшее время подключится «Коммунарка».

Процесс далеко не простой. К сожалению, не все больницы готовы признавать, что им что-то требуется. Бывали случаи, что ресторан просил бумагу о том, что больнице требуется горячее питание, чтобы договориться с поставщиками, но им ответили, что потребности нет, хотя на самом деле врачам это очень сильно нужно.

