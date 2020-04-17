Минпросвет: Всероссийские проверочные работы перенесут на следующий учебный год. Дату ЕГЭ также могут сдвинуть еще раз
После консультаций с учителями в регионах Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года. Об этом 17 апреля пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра Сергея Кравцова на брифинге в правительстве.
По словам чиновника, в конце этого учебного года писать их должны были учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-х классов.
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — сообщил министр.
Он также отметил, что ЕГЭ могут перенести еще раз, если будет угроза здоровью школьников, процедура экзамена меняться не будет. Пока ориентировочная дата была 8 июня.
Накануне министр образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что новый учебный год в вузах, возможно, придется начинать в дистанционном режиме.
Всероссийская проверочная работа проводится в виде контрольной работы. В России проводится на регулярной основе с 2016 года. В выпускных классах (9-х и 11-х) ВПР пишутся только теми учащимися, которые не сдают соответствующие ОГЭ или ЕГЭ по данному предмету. В начальной школе ВПР проводятся по математике, литературному чтению, русскому языку и окружающему миру. В 5-х и 6-х классах ВПР пишутся по истории, обществознанию, биологии, географии, русскому языку и математике.