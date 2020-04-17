Минпросвет: Всероссийские проверочные работы перенесут на следующий учебный год. Дату ЕГЭ также могут сдвинуть еще раз

После консультаций с учителями в регионах Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года. Об этом 17 апреля пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра Сергея Кравцова на брифинге в правительстве.



По словам чиновника, в конце этого учебного года писать их должны были учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-х классов.

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — сообщил министр.