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16.04.2020 15:49
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Давид Голощекин ‎– Четверо 2 / Four 2

«Четверо 2» — второй альбом ансамбля, основу которого составил дуэт легендарных джазменов — мультиинструменталиста Давида Голощекина и барабанщика Виктора Епанешникова. К ним присоединились два талантливых музыканта нового поколения — пианист Алексей Подымкин и контрабасист Сергей Васильев.

Среда Джаза

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