Сотрудницы Октябрьской железной дороги стали жертвами подглядывания. В их женском туалете установили камеру

Сотрудницы ОЖД попросили полицию воздать по заслугам вуайеристу, установившему камеру в женском туалете. Записи с собой они ищут на посвященных подглядыванию сайтах.



Как стало известно «Фонтанке», 16 апреля в полицию обратился коллектив структурного подразделения Октябрьской железной дороги — Волховстроевской дистанции гражданских сооружений (НГЧ-11). Сегодня утром одна из сотрудниц разглядела в женском туалете скрытое записывающее устройство.



По мнению потерпевших, первым подозрение должно пасть на их коллегу по имени Владимир. Он якобы не выдержал женского допроса с пристрастием и признал в себе собственника камеры, но объяснить внятно, что делал с записанным архивом, не смог. Полиция проводит проверку.

