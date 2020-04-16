Сотрудницы Октябрьской железной дороги стали жертвами подглядывания. В их женском туалете установили камеру
Сотрудницы ОЖД попросили полицию воздать по заслугам вуайеристу, установившему камеру в женском туалете. Записи с собой они ищут на посвященных подглядыванию сайтах.
Как стало известно «Фонтанке», 16 апреля в полицию обратился коллектив структурного подразделения Октябрьской железной дороги — Волховстроевской дистанции гражданских сооружений (НГЧ-11). Сегодня утром одна из сотрудниц разглядела в женском туалете скрытое записывающее устройство.
По мнению потерпевших, первым подозрение должно пасть на их коллегу по имени Владимир. Он якобы не выдержал женского допроса с пристрастием и признал в себе собственника камеры, но объяснить внятно, что делал с записанным архивом, не смог. Полиция проводит проверку.
В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» сообщили, что не осведомлены о волховском скандале.
Дистанция гражданских сооружений — структурное подразделение Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений. В его задачи входят сохранность и предупреждение временного износа находящихся на балансе объектов.
Установка скрытых камер с целью незаконного сбора сведений попадает под уголовную статью 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни». В 2014 году после статьи «Фонтанки» возбудили дело о тайных записях в душевой фитнес-центра. Их размещали на платных ресурсах. Невольно сыгравшие главную роль клиентки остались без морального удовлетворения. Одну фигурантку амнистировали, приговор ее напарнику не состоялся из-за возврата дела прокурору.