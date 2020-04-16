Легендарная школа «Смена» появилась в 1968 году как ответ на последнее место «Зенита» в чемпионате СССР в сезоне 1967-го, в год 50-летия революции. Ее основателем и директором на долгие годы стал Дмитрий Николаевич Бесов.



Фото: Академия «Зенита» Фото: Академия «Зенита» Фото: Академия «Зенита» Фото: Академия «Зенита» Фото: Академия «Зенита» Фото: Академия «Зенита»

Дмитрий Радченко, двукратный чемпион России (1992, 1993) в составе «Спартака», тренер Академии «Зенита»

— Время, проведенное в «Смене», — самое лучшее для меня. В 11 лет я попал в самую сильную школу города, где директором был Дмитрий Николаевич Бесов. Конечно же, все ученики знали, кто это такой. Мне кажется, его все как-то немного побаивались. Иногда он приходил на тренировки, смотрел, но делал это немного на расстоянии. Никогда не вмешивался в тренировочный процесс. Хотя, наверное, имел на это право. Безусловно, это неоценимая фигура для всего петербургского футбола. Достаточно посмотреть, сколько выпускников вышли из «Смены» и добились успеха не только на внутреннем уровне, но и за рубежом.



Бесов во времена Советского Союза был очень авторитетным человеком. Он мог прийти к любому чиновнику и убедить, что то или иное необходимо сделать для развития футбола в Ленинграде. И ему шли навстречу.

Бесов никогда не лез в тренерскую работу. Он отлично чувствовал людей — подходят они или нет для его коллектива единомышленников. Наверное, это был его главный талант — умение создавать такое окружение. Бывало, что тренеры менялись, но это были единичные случаи. Люди гордились работой в «Смене», а ребята — тем, что играли за школу. Он редко непосредственно сам давал какие-то наставления игрокам, но, когда он это делал, все слушали и мотали на ус.

Прежде всего он ставил на первое место не воспитание футболиста, а воспитание человека. Он всегда говорил, что тренер — это педагог. Он прекрасно понимал, что не каждый станет профессиональным футболистом. Я знаю много примеров, когда школа «Смены» помогла людям за пределами футбола.

Вячеслав Малафеев, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита», бронзовый призер чемпионата Европы-2008



— По большому счету, наше общение с Бесовым происходило через тренеров. Но тот вклад, который Дмитрий Николаевич внес в развитие футбола в Санкт-Петербурге, да и вообще в России, дал дорогу в жизнь многим известным футболистам. Взять то же поколение Аршавина, Быстрова, Денисова, меня, Радимова. Насколько помню, Бесов всегда был очень строгий, но при этом спокойный. Редко когда проявлял эмоции.

Помню, мы были на турнире в Манчестере, а англичане всегда играли очень грубо. Играли полуфинальный матч, и в первом тайме у меня было очень жесткое столкновение, при котором арбитр назначил пенальти в мои ворота, что было очень удивительно, притом что это соперник в меня воткнулся. Нам забили. Дмитрий Николаевич после этого ко мне подошел, ну и немного пожурил. Но потом ребята как-то взяли себя в руки, мы выиграли и стали чемпионами. Еще внутри школы среди ребят ходили такие шутки: «Наших сменовских балбесов тренирует Дмитрий Бесов». В целом очень много хороших воспоминаний осталось у меня от «Смены». Я чувствую огромную благодарность Дмитрию Николаевичу, ведь он внес вклад и в мои успехи тоже.



Так сразу трудно сказать, за счет чего «Смена» добилась таких успехов в развитии ребят. Мне кажется, что тут совокупность большого опыта и понимания, на что именно нужно делать акценты при воспитании.

Юрий Желудков, чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита»

— Я пришел в «Смену» году, наверное, в 71-м, но почти сразу ушел оттуда. Не помню даже почему. Может, что-то не понравилось. Но ко мне домой специально приехали тренеры — позвали обратно. С нами работали тренеры, которые любили свою профессию и отдавались полностью работе с детьми.

Школа тогда находилась на 8-й Советской улице в обычном старом доме. Там был зал метров 20. Там же была бухгалтерия и кладовка. Поля мы арендовали на стадионе «Нева» рядом с «Динамо». Сейчас там дома построили. А вообще все начиналось на Лиговском. На Верности построили, наверное, где-то в 76 году. Помню, мы уезжали куда-то на турнир и накануне перед отлетом спали там прямо на матах, потому что еще ничего не было. Только спортивный зал.

Трудно сказать, когда я впервые увидел Бесова. Он же не тренировал. Он в основном выступал на общих собраниях, приходил на игры. По молодости был жестковатым. Это сейчас он подобрел. Несколько лет назад где-то с ним пересекались. «Дмитрий Николаевич, здравствуйте!». «Кто это?» — спрашивает. «Желудков». — «Ааа… А помнишь…». И начал что-то рассказывать.



Владимир Быстров, двукратный чемпион России (2010, 2011/12), бронзовый призер чемпионата Европы-2008

— Бесов был великолепным человеком. Хорошо руководил футбольной школой. При нем появилось много хороших футболистов. Это человек, который основал это все с нуля. Он не может вызывать ничего кроме уважения. Хорошо помню первый раз, когда его увидел в школе. Впечатление осталось на всю жизнь. Но мы были маленькие, а он — директор. Поэтому старались с ним не пересекаться. Он был для нас авторитетом и человеком, который вызывал огромное уважение у всех. Как мне кажется, Бесову удалось подобрать хороший коллектив в школе, и он искренне любил футбол. Без этого невозможно было бы сделать ничего подобного.

Олег Саленко, чемпион СССР (1990) в составе киевского «Динамо», чемпион Шотландии в составе «Рейнджерс» (1996), лучший бомбардир чемпионата мира-1994

— Самое, наверное, главное, что Бесов сумел наладить единый подход к тренировкам в школе и «Зените». В чемпионстве 84 года есть большая его заслуга, ведь почти полкоманды были воспитанниками «Смены».



Сразу скажу, что тренером он не был. Это не была его задача. Этим занимались другие люди. А он был управленцем, который был способен объединить коллектив. Мы его видели даже в основном на каких-то таких мероприятиях, как, например, просмотр новых ребят или награждение по итогам сезона.

Трудно сказать, когда я его увидел впервые. Есть просто ощущение, что он присутствовал в целом во всей нашей юношеской жизни. Помню, как у нас с ним была беседа перед отъездом в сборную. Он говорил: «Не нервничай, просто оставайся самим собой». А в основном он занимался своими делами. По понедельникам он собирал тренерские отчеты, смотрел их, потом собирал всех и обсуждал. Главным для него была дисциплина.

Когда я пошел в большой футбол, уже почти не пересекался с ним. Спустя несколько лет приезжал в Петербург из Киева на встречу с выпускниками «Смены». Немного поговорили с ним. Он интересовался, как на Украине налажена работа с детьми, какие здесь методики. Он всегда говорил о работе в первую очередь.

