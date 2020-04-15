FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
73.32р80.12р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 10:15
0
Печать

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в секс-играх со школьницами. Одна сбежала, вторую принудили

Школьницы вступили в переписку с незнакомцем в Интернете. Взрослый мужчина выразил к девочкам сексуальный интерес и удовлетворял свои желания интимными фото. Но затем потребовал встречи.

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, накануне сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя посёлка Янино во Всеволожском районе. Его подозревают во взрослом общении со школьницами.

По версии следствия, неизвестный переписывался во «ВКонтакте» с 13-летней школьницей, общение разбавлял просьбами об обнажённых фото. Девочка беседы прекратила, но согласилась создать фейковый аккаунт и пароль от него передала незнакомцу.

С этого аккаунта с декабря прошлого года велась переписка с 12-летней школьницей. Ей высылались задания, в рамках которых она должна была отправлять свои обнажённые фото. После очередного сообщения она получила ответ, что провалила миссию, и теперь её ждёт наказание — изнасилование, снятое на видео.

7 февраля мама школьницы обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что дочь изнасиловали во дворе дома на улице Куйбышева.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний