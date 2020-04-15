В Петербурге задержали мужчину по подозрению в секс-играх со школьницами. Одна сбежала, вторую принудили
Школьницы вступили в переписку с незнакомцем в Интернете. Взрослый мужчина выразил к девочкам сексуальный интерес и удовлетворял свои желания интимными фото. Но затем потребовал встречи.
Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, накануне сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя посёлка Янино во Всеволожском районе. Его подозревают во взрослом общении со школьницами.
По версии следствия, неизвестный переписывался во «ВКонтакте» с 13-летней школьницей, общение разбавлял просьбами об обнажённых фото. Девочка беседы прекратила, но согласилась создать фейковый аккаунт и пароль от него передала незнакомцу.
С этого аккаунта с декабря прошлого года велась переписка с 12-летней школьницей. Ей высылались задания, в рамках которых она должна была отправлять свои обнажённые фото. После очередного сообщения она получила ответ, что провалила миссию, и теперь её ждёт наказание — изнасилование, снятое на видео.
7 февраля мама школьницы обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что дочь изнасиловали во дворе дома на улице Куйбышева.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».