В Петербурге задержали мужчину по подозрению в секс-играх со школьницами. Одна сбежала, вторую принудили

Школьницы вступили в переписку с незнакомцем в Интернете. Взрослый мужчина выразил к девочкам сексуальный интерес и удовлетворял свои желания интимными фото. Но затем потребовал встречи.



Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, накануне сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя посёлка Янино во Всеволожском районе. Его подозревают во взрослом общении со школьницами.



По версии следствия, неизвестный переписывался во «ВКонтакте» с 13-летней школьницей, общение разбавлял просьбами об обнажённых фото. Девочка беседы прекратила, но согласилась создать фейковый аккаунт и пароль от него передала незнакомцу.

