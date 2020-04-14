Военный Следком посмотрел на «Адмиралтейские верфи» с подлодками «Варшавянка» и заметил мотивы одного капитана
В отношении начальника военного представительства Минобороны в Петербурге капитана Никитина военный Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении контракта на проектирование 3D-модели для обслуживания субмарин. В материалах дела фигурирует ущерб на сумму более 300 миллионов.
Как стало известно 47news, 13 апреля военный Следственный комитет Западного военного округа возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении капитана второго ранга, начальника 258-го военного представительства Минобороны в Петербурге Владимира Никитина.
В сентябре 2011 года министр обороны Сердюков подписал госконтракт на 41,4 млрд рублей с гендиректором «Адмиралтейских верфей» Александром Бузаковым на строительство серии подводных лодок проекта «636», более известных как «Варшавянка». При исполнении необходимо было «разработать и поставить ремонтную и организационно-техническую документацию с использованием трёхмерной модели» лодки. Если упрощённо, 3D-модель должна отображать внутреннее пространство и узлы субмарины. Соисполнителями стали 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта (ЦКТИС) и компания «АО НовИТ ПРО», занимавшаяся IT-разработками, в том числе для Минобороны.
Как считают в военном СК, в мае 2013 года Пшеничный и Петров предоставили ныне обвиняемому Никитину калькуляцию, где «умышленно завысили количество моделируемых объектов, расчёт трудоёмкости и стоимость работ». Никитину вменяют указание подчинённым: без проведения проверки согласовать фиксированную цену в 820 млн рублей. Заметим, что тогда Никитин был ещё в должности начальника отдела представительства, которое сегодня возглавляет.
Выданное заключение легло в основу договора между «51 ЦКТИС» и «НовИТ ПРО» на сумму 967 млн. Фактическая же стоимость, по версии следствия, была значительно ниже. Так или иначе, «НовИТ ПРО» получило аванс — 400 млн. В итоге в деле фигурирует ущерб государству в лице Минобороны на сумму более 300 млн рублей.
Что касается мотивов Никитина, то СК формулирует их так: «Действовал умышленно из личной заинтересованности, в целях получения в будущем какой-либо выгоды».
Детали этой истории и невозмутимый ответ капитана Никитина читайте в материале 47news «Подлодками «Варшавянка» на «Адмиралтейских верфях» занялось следствие. Военпред не видит правды следствия».
Справка:
Владелец «НовИТ ПРО» Валерий Пшеничный в феврале 2018 года умер в изоляторе, куда был помещён по подозрению в хищении аванса Минобороны на проекте «Варшавянка». Тогда еще разгорелся серьёзный спор: Пшеничный ушел добровольно или ему помогли. Вместе с ним по делу проходил директор компании Андрей Петров.