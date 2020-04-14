Военный Следком посмотрел на «Адмиралтейские верфи» с подлодками «Варшавянка» и заметил мотивы одного капитана

В отношении начальника военного представительства Минобороны в Петербурге капитана Никитина военный Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении контракта на проектирование 3D-модели для обслуживания субмарин. В материалах дела фигурирует ущерб на сумму более 300 миллионов.

Как стало известно 47news, 13 апреля военный Следственный комитет Западного военного округа возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении капитана второго ранга, начальника 258-го военного представительства Минобороны в Петербурге Владимира Никитина.

В сентябре 2011 года министр обороны Сердюков подписал госконтракт на 41,4 млрд рублей с гендиректором «Адмиралтейских верфей» Александром Бузаковым на строительство серии подводных лодок проекта «636», более известных как «Варшавянка». При исполнении необходимо было «разработать и поставить ремонтную и организационно-техническую документацию с использованием трёхмерной модели» лодки. Если упрощённо, 3D-модель должна отображать внутреннее пространство и узлы субмарины. Соисполнителями стали 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта (ЦКТИС) и компания «АО НовИТ ПРО», занимавшаяся IT-разработками, в том числе для Минобороны. Как считают в военном СК, в мае 2013 года Пшеничный и Петров предоставили ныне обвиняемому Никитину калькуляцию, где «умышленно завысили количество моделируемых объектов, расчёт трудоёмкости и стоимость работ». Никитину вменяют указание подчинённым: без проведения проверки согласовать фиксированную цену в 820 млн рублей. Заметим, что тогда Никитин был ещё в должности начальника отдела представительства, которое сегодня возглавляет.