Россия погрузилась в коронавирусную «красную» зону индекса самоизоляции, Петербург на грани
К обеду 14 апреля почти вся Россия опустилась в опасную с точки зрения распространения коронавируса «красную» зону индекса самоизоляции — ниже 2,4 балла. У границы балансируют всего несколько городов, в том числе Санкт-Петербург, он четвёртый в списке городов-миллионников.
В 14 часов индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге, как и вчера, составил 2,5 балла. Утреннюю динамику в сравнении со вчерашним днём мы уже приводили, вот продолжение:
- 10:00 — 2,8 (вчера 2,8);
- 11:00 — 2,7 (вчера 2,7);
- 12:00 — 2,6 (вчера 2,5);
- 14:00 — 2,5 (вчера 2,5).
В некоторых населённых пунктах индекс даже ниже «двойки»: среди городов с населением больше 500 тысяч человек это Кемерово и Тольятти, а также ещё семь более мелких городов. В Москве по-прежнему самый высокий показатель — 3,1, но и это «оранжевая» зона. На Дальнем Востоке и в Сибири уже вечер, поэтому там активность снижается.
13 апреля по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил, напомним, 2,7 балла. Число заразившихся в России продолжает быстро расти: 2774 новых случая за сутки против 2558 накануне.
Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений и сервисов в конце марта начал вычислять балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше показатель, тем сложнее вирусу распространяться.