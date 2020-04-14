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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 17:12
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Россия погрузилась в коронавирусную «красную» зону индекса самоизоляции, Петербург на грани

К обеду 14 апреля почти вся Россия опустилась в опасную с точки зрения распространения коронавируса «красную» зону индекса самоизоляции — ниже 2,4 балла. У границы балансируют всего несколько городов, в том числе Санкт-Петербург, он четвёртый в списке городов-миллионников.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=80.402721%2C55.959344&amp;z=3.4" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

В 14 часов индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге, как и вчера, составил 2,5 балла. Утреннюю динамику в сравнении со вчерашним днём мы уже приводили, вот продолжение:

  • 10:00 — 2,8 (вчера 2,8);
  • 11:00 — 2,7 (вчера 2,7);
  • 12:00 — 2,6 (вчера 2,5);
  • 14:00 — 2,5 (вчера 2,5).

В некоторых населённых пунктах индекс даже ниже «двойки»: среди городов с населением больше 500 тысяч человек это Кемерово и Тольятти, а также ещё семь более мелких городов. В Москве по-прежнему самый высокий показатель — 3,1, но и это «оранжевая» зона. На Дальнем Востоке и в Сибири уже вечер, поэтому там активность снижается.

13 апреля по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил, напомним, 2,7 балла. Число заразившихся в России продолжает быстро расти: 2774 новых случая за сутки против 2558 накануне.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений и сервисов в конце марта начал вычислять балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше показатель, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (4)

260801342
22 тыс. предприятий заработали с понедельника+системообразуюшие+ВПК. Народ выходит на работу. Какой карантин?
idiot
Давно БТР надо поставить - что бы эти самоизолянты знали свое место в пищевой цепочке взрослых дядек из ГБ.
Kit.
А какой реальный смысл у этой цветовой системы? Если, например, по ней измерить Шанхай или Сеул - какой цвет будет?
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