Помогите Вике услышать мир

У Вики от рождения отсутствует ушная раковина слева. И если раньше девочка хоть что-то слышала левым ушком, то теперь практически ничего. Болезнь прогрессирует. И это сказывается на всём её развитии. В первую очередь страдает речь. Так как Вика слышит слова неправильно, у неё не получается их произносить. Девочка «проглатывает» окончания и не выговаривает некоторые звуки.

Она не понимает, откуда доносится звук и плохо ориентируется в пространстве. За ней нужно постоянно и очень внимательно следить, ведь Вика может просто не услышать приближающуюся машину. Сама девочка очень боится потерять маму из виду на прогулке.

Родители сразу же после рождения дочери стали искать все доступные варианты лечения. К сожалению, в России восстановить Вике слух нельзя. Пришлось рассматривать варианты лечения за границей.

В Москву на конференцию приезжали врачи из американской клиники Global Hearing, и малышке удалось попасть к ним на приём. После осмотра и изучения истории болезни Вику пригласили на лечение. Ей могут полностью восстановить слух и воссоздать ушную раковину. Но делать операцию нужно срочно. Ведь с возрастом, когда кости черепа станут тверже, такой возможности уже не будет.

Стоимость операции по восстановлению слуха в Global Hearing для обычной российской семьи огромна — более трёх миллионов рублей. С помощью родных, друзей удалось собрать лишь небольшую часть необходимой суммы.