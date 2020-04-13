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13.04.2020 07:45
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«Каблук» ВАЗ выехал в лоб встречному мусоровозу под Петербургом. Шансов выжить у водителя не было

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером во Всеволожском районе Ленинградской области, в нескольких километрах от берега Ладоги. Дорога там тихая, но скорости хватило на то, чтобы легковой автомобиль был уничтожен полностью.

Как сообщает 13 апреля отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, вчера около 19:20 на 3-м километре автодороги Проба – Лепсари – Борисова Грива лоб в лоб столкнулись грузовик Scania и автомобиль ВАЗ ВИС. По предварительной информации, 41-летний мужчина на ВАЗе не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с мусоровозом.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Водитель ВАЗа погиб на месте. На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что кабину его пикапа смяло полностью, а кузов отлетел на несколько метров. 30-летний водитель грузовика не пострадал.

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