Смертельное ДТП произошло минувшим вечером во Всеволожском районе Ленинградской области, в нескольких километрах от берега Ладоги. Дорога там тихая, но скорости хватило на то, чтобы легковой автомобиль был уничтожен полностью.

Как сообщает 13 апреля отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, вчера около 19:20 на 3-м километре автодороги Проба – Лепсари – Борисова Грива лоб в лоб столкнулись грузовик Scania и автомобиль ВАЗ ВИС. По предварительной информации, 41-летний мужчина на ВАЗе не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с мусоровозом.