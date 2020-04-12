Сколько продлится самоизоляция из-за эпидемии COVID-19, точно неизвестно: похоже, финала в мае не будет. Сначала надеялись — к лету все закончится, потом — к осени. Теперь — хотя бы к концу года.

«Выйду на улицу, буду трогать лицо»: а вы мечтали о первом дне после коронавируса?

«Фонтанка» спросила петербуржцев, чем они займутся, когда все ограничения снимут. «Займусь всем! Сразу и одновременно! Так достало это сидение дома, что не описать словами», — пишут одни. «Выйду наконец на улицу, встану во дворе и буду трогать лицо!», «В гости, на шашлыки, обниматься...» — мечтают другие. У многих первые планы после коронавируса вполне приземленные: в парикмахерскую, наводить красоту; получить гору посылок из китайских магазинов или отправиться обновлять гардероб — и не важно, какой будет сезон, — осень, зима, — «только ногами».

Есть и мечтающие возобновить культурную жизнь. Читатель Александр собирается в кино «на новую часть «Форсажа», если выпустят, другие ждут открытия музеев. «Доеду наконец -то с сыном до музея Арктики и Антарктики. Собирались еще на осенних каникулах...» — пишет Елена. «Пройдусь по Невскому проспекту, зайду в Музей Фаберже, а вечером пойду в театр и в антракте выпью бокал шампанского», — написала Ксения. «Очень хочется какого-то open air на природе с классной музыкой. И танцевать всем вместе несколько дней», — рассказала нам читательница с ником Madwoman.

Всем хочется прогулок. «Зайду в Михайловский сад, полюбуюсь на цветы, посижу на солнышке пару часов... Поем мороженое, наслаждаясь пением птиц. Потом поеду в Ботанический сад. Погуляю по тропикам и субтропикам. И теперь буду больше ценить простые радости жизни. Думаю, что и вы. Потому что сейчас возможность выйти из дома со спокойной душой и без страха, просто без спешки прогуляться по улице и видеть радостные лица людей — непозволительная роскошь», — мечтает Аида.



«В лес, чтобы полюбоваться на первоцветы», — хочет Сабира. «Схожу вместе с сыном в любимый парк ЦПКиО, наконец сходим в гости к моим племянницам. А муж, я надеюсь, снова начнёт работать на съёмках кино», — планирует Людмила.

Немало читателей хочет вернуться к спорту. «Ворвусь в бассейн просто со всей силы», — пишет Александра. И «даже отсутствие воды нас не остановит», — шутят другие. Кого-то гложет обида за сорванный отпуск. «На работе ситуация непростая, шеф попросил уйти в счет отпуска. Он хороший... мы ушли», — сетует Ольга. Но немало писем от тех, кто надеется после пары дней активного отдыха на природе бросить все силы на поиск новой работы — старой уже нет. «Ну, продержимся. Отоспимся, а потом как начнем пахать», — поддерживает оказавшихся в такой же ситуации Дмитрий. «Месяц как минимум буду работать без выходных, чтобы вылезти из сложившейся ж...» — честно признается Сергей. «Выйду на работу и буду зарабатывать и покрывать те долги, что вырастут за время карантина», — надеется Виктория.

Многие уже планируют ехать в Финляндию за вкусным сыром или еще дальше. «Как только откроют границы, поеду в любимый Таллин. Засяду в любимом ресторане, съем рульку, выпью пива. Осенью в Париж за любимыми духами. Поскорее бы уже...» — ждет Ирина. «Первым делом помашу платочком Родине из иллюминатора самолета, и на берег теплого моря», — написала Татьяна.

А кому-то хватит и родных просторов. «Сяду на байдарку и уплыву по островам Ладоги», — написала Екатерина.

Пессимисты в отношении сроков самоизоляции планируют, что после освобождения, видимо, сразу начнут кататься на коньках и лыжах. Есть среди наших читателей и те, кто готовится голосовать против поправок в Конституцию. Нашлись и откровенно признавшиеся: надо идти к психиатру (вам предлагаем не тянуть, найти доктора и по скайпу пообщаться хотя бы).

Но есть и те, кому самоизоляция уже нравится и они хотят в ней остаться. «Когда ограничения закончатся — не захотим выходить из квартир: привыкли — пригрелись», — думает Галина. А Мария и вовсе заявила, что уже хочет освоить новую профессию, которая позволит работать удалённо, ведь «тратить время на дорогу и общение в офисе бессмысленно».