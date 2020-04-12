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12.04.2020 11:47
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Драка в «Макдоналдсе» на Московском с участием экс-депутата началась из-за коронавирусной претензии

Дважды кандидат в муниципальные депутаты Борис Вышегородцев покинул отдел полиции в Московском районе Петербурга с протоколом за мелкое хулиганство. Его напарник Роман Кухарь остался дожидаться решения за удар кулаком.

Как удалось выяснить «Фонтанке», к утру 12 апреля двое мужчин, которых накануне забрали в отдел из «Макдоналдса» на Московском проспекте, разминулись. Бывшего депутата из Находки отпустили отсыпаться домой, — побои, вероятно, вменят его знакомому. Именно тот, по предварительной информации, избил сотрудника ресторана.

Драка же началась из-за того, что Кухарь и Вышегородцев сделали замечание сотрудникам — якобы некоторые были без масок и перчаток.

Как писала «Фонтанка» накануне, политическую карьеру депутат с Дальнего Востока Вышегородцев пытался продолжить и в Петербурге, но дважды за шесть лет не избрался. Стремление к муниципальной власти у учредителя школы карате отразилось в найденном при нем удостоверении. Там его должность указана как специалист I категории по правопорядку и торговле в местной администрации МО «Дворцовый округ».

Про Кухаря известно мало. Разве что тот факт, что три дня назад уроженцу Донецка исполнилось 27 лет.

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Комментарии (18)

OldObyvatel
Ну, хоть кто-то порядок в городе наводит, а то шляется народец без масок, без перчаток, без защитных костюмов. Социальную дистанцию не соблюдают. И еще боремся за высокое звание культурной столицы! Это же кошмар! Ужас!
Ruticon
люмпены, что сказать. Происхождение накладывает отпечаток.
idiot
Какой только шелупони в город не приезжает.
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