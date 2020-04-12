Феликс Ханин Фото: из семейного архива

Родственники и волонтёры «Лизы Алерт» полтора дня искали в Петербурге 88-летнего Феликса Ханина. Осматривали вокзалы, ездили по местам его юности, на Старо-Невский, Синопскую набережную, перебирали все возможные точки в городе, связанные с его биографией. А нашли тело Ханина рабочие в котловане в получасе ходьбы от НИИ Джанелидзе, откуда он ушел от сиделки и врачей. «Фонтанка» рассказывает, какие обстоятельства привели бодрого пенсионера к такой смерти и почему она пока не стала криминальной.



Не смог выбраться

Улицу Салова во Фрунзенском районе никогда не выберешь для прогулки. Она вообще не очень подходит для пешеходов. Здесь по обе стороны бетонные заборы сменяются автосервисами и заправками, а пешеходные переходы расположены на значительном удалении друг от друга.

На участке между 53 и 55 домом втиснута территория бывшей свалки. Попасть сюда можно через открытые ворота или через поваленный забор за заправкой по соседству. Сейчас тут довольно комфортно идти по проложенной транспортном колее.

Фото: Елена Ваганова/"Фонтанка.ру" Фото: Елена Ваганова/"Фонтанка.ру" Фото: Елена Ваганова/"Фонтанка.ру" Фото: Елена Ваганова/"Фонтанка.ру"

Месяц назад в этой грязи вполне могли вязнуть ботинки. Участок упирается в железную дорогу, по которой курсируют товарные вагоны, рядом разрыт котлован, из него возвышается жёлтая труба. 13 марта рабочие вышли на смену и увидели в яме человека в куртке и в кальсонах, рядом с ним стояла воткнутая в грязь кружка. Ночью подморозило, чтобы извлечь тело, пришлось вызывать сотрудников МЧС.



видео сделано 13 марта 2020 года предоставила Анна Антимийчук

Погибшим оказался бывший инженер «Балтийского завода» 88-летний Феликс Ханин, самовольно ушедший из НИИ Джанелидзе. Больница расположена в получасе ходьбы от котлована на Салова, а искали пенсионера полтора дня.



«Неприятные новости, очень похожий человек, выезжайте на опознание. Мне плохо стало», — вспоминает дочь Феликса Анна звонок от участкового.

На опознание поехал муж Роман. В куртке у Феликса нашли ручку и свёрнутый кусок газеты. Он любил разгадывать кроссворды и, по словам дочери, находился в ясном уме. А повод, по которому он попал в больницу, не представлял угрозы для жизни. Поэтому новость о смерти, да ещё и в котловане промзоны, сразила. «Может он провалился и уже не мог выбраться от усталости, всё-таки он старенький», — говорит она.

Когда Анна рассказывает о двух днях поисков её отца, то упоминает время с точностью до минуты и останавливается на мельчайших деталях, как будто пытается ухватиться за цепочку событий и понять, как пожилой человек смог забрести в это совершенно неподходящее для него место.

Побег

Феликс Ханин никогда не любил врачей. 15 февраля он сбежал из Елизаветинской больницы. Ушел утром в футболке. Днём его вернула в приемное отделение машина скорой помощи.

В ночь с 9 на 10 марта Ханина госпитализировали с выпадением грыжи. Учитывая склонность отца к побегам, Анна двое суток провела с ним, а затем наняла платную сиделку Светлану. Её услуги предложили в службе, которая распространяет флаеры со своими номерами в НИИ Джанелидзе. Анна отмечает, что Светлану в больнице знали.



Первые сутки её работы прошли штатно. Но 13 марта в 3.11 Анне позвонила сиделка и сообщила, что её отца нет в палате. Через 20 минут петербурженка была на месте и, по её словам, застала медсестру отделения спящей в подсобке.

Анна отметила, что ей не дали оперативно посмотреть видео с камер, чтобы понять в какую сторону направился беглец. Только спустя две недели главврач разрешил ознакомиться с записями. Тогда дочери стало известно точное время - Ханин вышел из больницы в 0.55.



предоставила Анна Антимийчук

«Если у сиделки есть задача не выпустить пациента, то даже если она вышла в коридор на диван, то как-то надо бдить, ситуацию контролировать. Либо, если ты не можешь больше сидеть, позвони мне, и я приду. Это же ответственность», — говорит Анна.

Сиделка Светлана в разговоре с «Фонтанкой» отметила, что у неё стаж работы семь лет, а в ту ночь она находилась в коридоре и не спала. «Приоткрою дверь, посмотрю, он лежит. Ну я на диванчике сидела, как он успел проскочить, честно, не знаю. Я в туалет отошла, может в этот момент убёг. Просто так убежать мимо меня невозможно было», — отметила она.



Вечером перед побегом Ханин агрессивно повёл себя с сиделкой, угрожал, что выкинет её в окно. Она эти слова восприняла, как шутку. «Я думала он садится, одевает тапочки, я думала, он пойдёт в туалет, а он взял и схватил меня за шею, спасибо мужчинам [соседи по палате], одёрнули его», — говорит она. Этот случай подтвердила и Анна.

Сиделка оценила пациента, как «здравомыслящего человека, который сам себя обслуживает». «Что в голову ему взбрело, я не знаю», — заявила она и уточнила, что не в курсе того, что Ханин умер. Анна все же заплатила ей за полтора дня работы.

В комитете здравоохранения Смольного на возмущение дочери говорят, что нет регламентирующих документов, обязывающих закрывать отделение больницы на ночь, а медсестра отделения не может обеспечить присмотр за всеми больными.

Поиски

Первым делом Анна обратилась в полицию. «У меня, конечно, была какая-то разочарованность, — вспоминает она. — Я потратила кучу времени на заполнение анкеты, составления фоторобота, потом меня заставили возвращаться домой, чтобы смотреть вещи папы и снимать ДНК, то есть снимать отпечатки пальцев. Это уже нацелено на то, чтобы найти тело. Потому что надо считать минуты, чтобы найти живого человека. То есть никто не ринулся смотреть камеры, куда он пошёл, в каком направлении».



Двоюродная сестра посоветовала обратиться к поисковому отряду «Лиза Алерт». Анна вместе с волонтёрами искала во Фрунзенском районе, отец жил на проспекте Славы, осматривала вокзалы, ездила по местам его юности на Старо-Невский, Синопскую набережную.

Тело нашли рабочие на улице Славы 53-55. Когда муж Анны Роман приехал на опознание, то часть ограждения у котлована была повалена, а на заборе висела эмблема Водоканала. В пресс-службе ГУПа «Фонтанке» заявили, что на данной территории сотрудники предприятия работы не вели, а ограждения у них могли украсть.



Фото: предоставила Анна Антимийчук

Как следует из сайта госзакупок, на участке вдоль железнодорожных путей от улицы Прогонной до Салова идёт реконструкция газопровода высокого давления. Исполнителем контракта является ООО «СУ-19». В приёмной компании отметили, что «мельком» слышали о случае гибели человека, предоставить телефон руководителя Олега Какоткина отказались. Корреспондент оставил свой номер, но ему никто не перезвонил.

10 апреля корреспондент побывал у котлована на Салова. Мужчина в спецодежде, отказавшийся представляться, сказал, что присутствовал в день обнаружения тела. «Он [погибший] был испачкан, его не сразу заметили, поэтому мы пришли, сняли ограждения чтобы работать, попасть самим в котлован. Потом через некоторое время ребята его увидели», — отметил он. Рабочий настаивал, что все ограждения находились на своих местах, а на вопрос, как человек мог попасть внутрь, у него ответа не нашлось.

