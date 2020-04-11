Пока оформляются документы, Маша может умереть
Маше жизненно необходим гемодиализ — у неё хроническая почечная недостаточность. Проблема в документах — пока будут оформлять полис ОМС, девочка может умереть. Выход — дорогие платные процедуры на время оформления соответствующих разрешений.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Маша Норбоева, 17 лет.
Хроническая почечная недостаточность, терминальная стадия.
Спасет гемодиализ. Стоимость 589 389 руб.
«В десять лет у дочки выявили почечную недостаточность. Маша угасала на глазах: у неё не было сил встать, она не могла сама ходить в туалет. Почки почти не работали, в крови скапливались азотистые соединения, организм ребёнка отравлял сам себя, и ни одно лекарство не помогало. Врачи рекомендовали заместительную почечную терапию — два раза в месяц. На какое-то время Машеньке стало легче.
Но болезнь продолжала прогрессировать, и вскоре почки отказали. Наша дочь несколько суток провела в реанимации. Её спасли. Но теперь жить без гемодиализа девочка не может. Мы верим, что когда-нибудь Маше сделают трансплантацию почки. Но сейчас три раза в неделю ей очищают кровь с помощью аппарата «искусственная почка». И хотя наша семья родом из Узбекистана, прежде эту процедуру Маша получала по полису ОМС, так как у неё было разрешение на временное пребывание в России.
Сейчас срок документов закончился. Для дочки возможно только платное лечение. А это неподъемная для нас сумма. Пожалуйста, помогите оплатить гемодиализ на пять месяцев. За это время мы успеем оформить документы и получить полис. Уехать домой мы никак не можем, так как в Узбекистане подобные процедуры не проводят, а без гемодиализа Маша умрет». Гавхархон Султонова, Санкт-Петербург.
Алексей Шавкин, заведующий отделением диализа Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):
«У Маши хроническая почечная недостаточность, терминальная стадия. В настоящее время она получает плановую заместительную почечную терапию хроническим программным гемодиализом, отказ от терапии представляет угрозу для жизни девочки».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».