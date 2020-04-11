Пока оформляются документы, Маша может умереть

«В десять лет у дочки выявили почечную недостаточность. Маша угасала на глазах: у неё не было сил встать, она не могла сама ходить в туалет. Почки почти не работали, в крови скапливались азотистые соединения, организм ребёнка отравлял сам себя, и ни одно лекарство не помогало. Врачи рекомендовали заместительную почечную терапию — два раза в месяц. На какое-то время Машеньке стало легче.

Но болезнь продолжала прогрессировать, и вскоре почки отказали. Наша дочь несколько суток провела в реанимации. Её спасли. Но теперь жить без гемодиализа девочка не может. Мы верим, что когда-нибудь Маше сделают трансплантацию почки. Но сейчас три раза в неделю ей очищают кровь с помощью аппарата «искусственная почка». И хотя наша семья родом из Узбекистана, прежде эту процедуру Маша получала по полису ОМС, так как у неё было разрешение на временное пребывание в России.

Сейчас срок документов закончился. Для дочки возможно только платное лечение. А это неподъемная для нас сумма. Пожалуйста, помогите оплатить гемодиализ на пять месяцев. За это время мы успеем оформить документы и получить полис. Уехать домой мы никак не можем, так как в Узбекистане подобные процедуры не проводят, а без гемодиализа Маша умрет». Гавхархон Султонова, Санкт-Петербург.

Алексей Шавкин, заведующий отделением диализа Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):