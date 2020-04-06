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06.04.2020 19:20
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Erroll Garner ‎– In Concert

Эрролл Гарнер — американский джазовый пианист, руководитель ансамбля, композитор. Выдающийся новатор и виртуоз джазового рояля, разработавший свой неповторимый «оркестровый» стиль.

Среда Джаза

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