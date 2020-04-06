Петербургский суд вынес приговор торговцам БАДами. Доверчивые пенсионеры отдали им 7,3 млн рублей
Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговоры торговцам биологически активными добавками (БАД), которые обманывали блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом 6 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов.
На скамье подсудимых оказались создатели преступной схемы Игорь Калачев и Олег Суслов, а также их 18 сообщников. С июня 2014 года по января 2015-го они продавали пенсионерам БАДы под видом лекарственных средств по завышенным ценам.
Мошенники звонили пожилым людям на домашние телефоны и убеждали их в необходимости приобрести «пустышки». Когда те соглашались, к ним приезжал курьер, который отдавал покупку, забирал деньги и брал подпись под документом, где мелким шрифтом было указано, что клиент ознакомлен с информацией о товаре и его продавце.
Таким образом, жертвами преступников стали десятки пенсионеров. Общая сумма, которой они завладели обманным путем, составила 7,3 миллиона рублей.
Калачеву и Суслову назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года каждому в исправительной колонии общего режима. Их сообщники получили условные сроки от 1,5 до 3,5 года с чуть меньшими испытательными сроками.
Отметим, при поступлении уголовного дела в суд фигурантам также вменялась 210-я статья УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Однако в ходе судебного следствия прокурор от обвинения по указанной статье отказался.
Напомним, ранее «Фонтанка» уже освещала это уголовное дело. Его объем составил более 700 томов. Расследование продолжалось несколько лет.