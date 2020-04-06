В день памяти погибших на подлодке «Комсомолец» петербургский клуб моряков и подводников просит помянуть товарищей дома

«7 апреля День памяти погибших подводников. Пр. ГК ВМФ 19.12.1995г. В память о К-278 Комсомолец. Традиционно в Никольском соборе СПб собираются тысячи подводников и родных. Убедительно прошу завтра не приходить, а помянуть всех наших погибших товарищей дома в кругу своих родных. Молебен в соборе будет! Но без людей! Пожалуйста, оставайтесь дома!» — попросил товарищей глава клуба (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.) .

Отметим, что сейчас, по данным оперштаба по коронавирусу, в Петербурге в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина с подтверждённым диагнозом находится 132 человека — 126 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области.



На карантине находится 8 831 человек. Из них 40 в обсервации, 8 791 на домашнем карантине.



Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии 226 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выписано после выздоровления 32 петербуржца.

