Спасти зрение ещё можно. Трёхлетнему мальчику требуется дорогое лечение
У трёхлетнего Таира ретинобластома на поздней стадии — опухоль уже занимает большую часть глазного дна. Российские врачи хотят полностью удалить Таиру глаз. Но зрение ребёнка ещё можно спасти. Только стоимость лечения огромна для обычной семьи.
Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на дорогостоящее лечение.
Таир Кулгунин, 3 года.
Ретинобластома справа.
Требуется многоэтапное лечение. Стоимость 5 133 000 руб. Собрано 4 211 077 руб. Не хватает 921 923 руб.
Один из признаков ретинобластомы — свечение в глазу. Свет отражается от поверхности опухоли, и глаз как будто светится изнутри. Первым это заметил папа Таира в сентябре 2019 года. Тогда мальчик готовился к операции по удалению паховой грыжи, и родители не придали большого значения этому симптому. Папа до сих пор винит себя в этом. Но тогда никто не знал, насколько всё это может быть опасным.
После операции, когда Таир вернулся домой, свечение повторилось. Родители обратились в Научный институт глазных болезней Уфы. Оттуда их сразу же направили в Москву в РДКБ. После обследования ребёнка перевели в онкоцентр им. Н. Н. Блохина. Но из-за новогодних каникул Таира уже не смогли принять.
Все эти десять дней, пока вся страна праздновала, семья жила в неизвестности. Родители уже изучили всю доступную информацию и понимали, какая опасная болезнь может быть у их сына. Когда же наконец каникулы закончились, врачи подтвердили самые страшные предположения.
Мальчику назначили химиотерапию. Сейчас он уже прошёл два курса. Положительная динамика есть, но опухоль уже распространилась настолько, что из доступных в России методов лечения остаётся только полное удаление глаза.
Родители стали искать другие варианты и узнали о профессоре Франсисе Мунье. Швейцарский врач не просто вылечивает ретинобластому, но и спасает зрение детей, даже если болезнь сильно запущена. Доктор изучил результаты обследований Таира и согласился помочь. Профессор Мунье даёт хороший прогноз.
Теперь родителям нужно только оплатить лечение в клинике. Но задача эта для семьи невыполнимая — стоимость более 5 миллионов рублей. Семья обратилась к неравнодушным людям, благодаря которым удалось собрать более 80 % от необходимой суммы. Осталось ещё 921 923 руб.
О том, как помочь Таиру, можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша».