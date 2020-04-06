Спасти зрение ещё можно. Трёхлетнему мальчику требуется дорогое лечение

Один из признаков ретинобластомы — свечение в глазу. Свет отражается от поверхности опухоли, и глаз как будто светится изнутри. Первым это заметил папа Таира в сентябре 2019 года. Тогда мальчик готовился к операции по удалению паховой грыжи, и родители не придали большого значения этому симптому. Папа до сих пор винит себя в этом. Но тогда никто не знал, насколько всё это может быть опасным.

После операции, когда Таир вернулся домой, свечение повторилось. Родители обратились в Научный институт глазных болезней Уфы. Оттуда их сразу же направили в Москву в РДКБ. После обследования ребёнка перевели в онкоцентр им. Н. Н. Блохина. Но из-за новогодних каникул Таира уже не смогли принять.

Все эти десять дней, пока вся страна праздновала, семья жила в неизвестности. Родители уже изучили всю доступную информацию и понимали, какая опасная болезнь может быть у их сына. Когда же наконец каникулы закончились, врачи подтвердили самые страшные предположения.

Мальчику назначили химиотерапию. Сейчас он уже прошёл два курса. Положительная динамика есть, но опухоль уже распространилась настолько, что из доступных в России методов лечения остаётся только полное удаление глаза.

Родители стали искать другие варианты и узнали о профессоре Франсисе Мунье. Швейцарский врач не просто вылечивает ретинобластому, но и спасает зрение детей, даже если болезнь сильно запущена. Доктор изучил результаты обследований Таира и согласился помочь. Профессор Мунье даёт хороший прогноз.