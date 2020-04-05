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05.04.2020 10:26
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Похоже, в Петербурге весна: синоптики больше не пугают постоянным снегом и обещают скоро +16

Фото:  Антон Кубышкин, «Птицы СПб и России» / vk.com/bird_spb

Синоптики сменили свой прогноз: мокрого снега и сильного ветра больше не ожидается, разве что в понедельник может выпасть немного осадков.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Санкт-Петербурге 5 апреля будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный и западный умеренный. Ночью был небольшой минус, днём же будет плюс 3-5 градусов. Атмосферное давление повышается.

В начале следующей недели воздух станет прогреваться ещё сильнее. Ко вторнику, 7 апреля, днём может быть уже до плюс 14-16 градусов.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

hal9000
Эти синоптики...я не знаю...на кофейной гуще что-ли гадают...зачем в космосе тогда спутники летают?
260569221
Ну наконец-то...
а то сколько можно уже «снег, циклон, осадки, ветра, дожди, ураганы» и тд
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