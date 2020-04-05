Синоптики сменили свой прогноз: мокрого снега и сильного ветра больше не ожидается, разве что в понедельник может выпасть немного осадков.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Санкт-Петербурге 5 апреля будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный и западный умеренный. Ночью был небольшой минус, днём же будет плюс 3-5 градусов. Атмосферное давление повышается.

В начале следующей недели воздух станет прогреваться ещё сильнее. Ко вторнику, 7 апреля, днём может быть уже до плюс 14-16 градусов.