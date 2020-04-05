«Фиксик Симка на связи». Как отпраздновать детский день рождения в самоизоляции

Фото: скриншот с сайта YouTube / коллаж

Из-за нерабочего месяца не у дел оказались десятки петербургских event-агентств. Отменены все предварительные заказы, ближайшие не светят в лучшем случае до мая — июня. Одни предприниматели уже бросились искать новую работу, другие пытаются продать клиентам хотя бы видеоразговоры с аниматорами. Пусть и за 500 рублей.

Теперь одна из самых популярных услуг у аниматоров — вызов персонажа в Skype. «Любимый герой ребенка появляется в прямом эфире. Поздравляет, исходя из информации о ребенке, которую дают родители. С ним проводятся игры на внимание и знание героев, он решает загадки, и в финале вручается приз», — рассказывают в компании. Поговорить с любимым персонажем — фиксиком, бременским музыкантом или человеком-пауком — можно с помощью платформ для видео-конференц-связи — WhatsApp, Zoom, Skype.



Как говорят в компании, онлайн-поздравления для праздничных агентств — наиболее перспективный способ получить хоть какие-то деньги от клиентов в период самоизоляции. К примеру, в «Зазеркалье» за последние недели поступило около 10 заказов.

В агентстве «Сказочная галерея», напротив, интереса к видеопоздравлениям пока не заметили. Там говорят, что эти услуги предложили клиентам только для того, чтобы хоть как-то поддерживать свое существование. Пока заявок на их проведение не поступило, но планируют делать так: сотрудники заранее созваниваются с родителями, выясняют, что любит ребенок, легко ли он раскрывается или, напротив, в общении обычно зажат, какие у него пожелания и мечты. Дальше на связь выходит аниматор и уделяет ребенку все свое внимание. Есть три варианта поздравления — на 5, 15 и 30 минут.



Вторая услуга «Сказочного агентства» бесплатная. Детей приглашают присоединиться к прямому эфиру в Instagram. Впервые формат тестировали в среду — в 18:00 на связь с троллем Цветаном вышли 6–7 детей, после видеозапись посмотрели еще около 40 человек. В четверг в эфире фиксик Симка. Родители могут заранее попросить поздравить ребенка с днем рождения, ответив на наклейку с вопросами в сторис.



«Танцы, обнимашки, подойти к родителям, обняться, потанцевать», «вам нужно выполнить такие-то движения», «давайте похлопаем» — так в компании описывают эти эфиры. — Единственный момент: тяжело, что без обратной связи. Когда ты видишь, что у детей хорошо заходит, а что не очень, естественно, нам проще скорректировать сценарий. А тут все, по сути, на авось». Вечеринка длится 30–35 минут, дальше детям становится скучно. Пока формат больше подходит тем, кому еще нет 8 лет, но владельцы фирмы планируют расширить штат сотрудников и привлечь аниматоров, которые работают с детьми постарше. В конце следующей недели планируется YouTube-вечеринка.

В компании «Малако» услуги онлайн-поздравлений клиентам предлагали и раньше, но сейчас от такого формата, наоборот, отказались. Видео должно быть качественным, а из-за нерабочей недели снять его сложно. Перейти на формат поздравлений через условный Skype — тоже не вариант, родители должны понимать, за что они заплатят деньги, объясняет руководитель студии Светлана Илларионова.



«Заявок на протяжении двух недель никаких, хотя на сайт заходят», — вздыхает она. Еще недавно её студия организовывала крупные мероприятия. К примеру, на 8 Марта — для 80 человек. Но теперь, по её словам, платить зарплату сотрудникам приходится из своего кармана, часть персонала, в том числе и SMM-щиков, пришлось временно распустить. От самоизоляции придется отходить еще несколько месяцев.

Чтобы не просесть совсем, в компании тоже решили развлекать детей бесконтактно. «Есть мини-боксы с различными заданиями. Здесь нужна будет помощь родителей: он доставляется ребенку домой в его день рождения. Родитель заранее говорит, сколько в квартире комнат, мы объясняем, что и где лучше спрятать. В комплекте идет секретный подарок, который ребенок должен будет отыскать в конце квеста», — рассказывает Илларионова. В планах использовать телефоны или рации — тогда дети смогут связываться с артистами удаленно. Больше всего квест напоминает приключения шпионов, но в зависимости от предпочтений ребенка его можно сделать в морской тематике или вообще организовать экспедицию по джунглям.



Также в планах студии — записать для детей бесплатные сказки и выложить их в Сеть. «Я сама мама, хочется, чтобы родители могли отдохнуть», — рассказывает Илларионова.

Еще одна тема для обсуждения — близящиеся выпускные. В ряде компаний о них даже говорить не хотят: уверены, что в 2020 году все обойдутся без праздников. В студии «Малако» считают, что и их можно было бы проводить в онлайне, например в формате видеоблогинга, с телемостами и прямыми включениями.

Там также предполагают, что после снятия запрета на проведение массовых мероприятий особенной популярностью будут пользоваться праздники на свежем воздухе, за городом. «Меньше возможности подхватить инфекцию, будет безопаснее для родителей и детей. Делать квесты в парках, например. После этой спячки всем захочется выходить. Сейчас есть время все это продумать», — говорит Илларионова.

Все же массовый выход в онлайн на рынке детских праздников воспринимают лишь как временное явление, которое вряд ли поможет бизнесу остаться на плаву. «На онлайн-поздравлениях не выживешь», — констатируют в «Сказочной галерее». На рынке костюмов заметно подскочили цены. Если раньше ростовые куклы стоили 20–25 тысяч рублей, то на днях компании пришлось заказывать их уже по 45–50 тысяч. «У нас есть и склад площадью 180 кв. м, наличие которого тоже нужно оправдывать, плюс отношения с кредитными организациями», — продолжают в компании.



«Если к концу апреля снимут карантин, еще месяц все будут приходить в себя. Конечно, есть родители, которым в принципе все равно, и для них коронавирус — это тот же самый грипп. Но, наверное, только месяца через два люди начнут возвращаться к праздникам. Тем более скоро лето — все разъедутся в отпуска, по лагерям и так далее», — констатируют в «Сказочной галерее».

В event-агентстве «100 чудес» рассказывают, что крупных заказов у них не стало совсем. Владелец одной из петербургских студий признался «Фонтанке», что временно замораживает свой бизнес и активно ищет наемную удаленную работу. «Мы не пытаемся выходить в онлайн. Нужно продолжать как-то рекламироваться, а для этого нужны рекламные бюджеты. Посмотрите, на какие сроки самоизоляция растягивается в других странах, лучше уж сохранить деньги для своей личной жизни», — говорит он. По его ощущениям, первые праздники начнутся не раньше июня.

В агентстве «Праздник РВ» выходить в онлайн тоже не собирались, но, послушав очередное обращение Путина к гражданам, изменили позицию. Ведь теперь нерабочим считается весь апрель. «Начать, например, с видеопоздравлений. Или можно доставлять одноразовый реквизит и проводить квесты. У нас есть и квест, который проводится в WhatsApp, — туда присылают видеоролики, задания. Например, для детей постарше — по мотивам фильма «Оно», — перечисляет глава агентства Лидия Вандакурова. — Но я, честно говоря, не вижу в этом выгоды. Я никогда не думала, что когда-нибудь в жизни такое увижу. Но заказов нет. Совсем. Даже не знаю, какую цену поставить. Наверное, больше 500 рублей ни один родитель не будет готов заплатить за что-то подобное. Видеопоздравление Дедушки Мороза еще три года назад стоило 220 рублей».

