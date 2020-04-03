Каникулы онлайн. Детские лагеря самоизолировались вместе со школьниками

Каждый из семи объединившихся лагерей объявил через свои социальные сети о том, что с начала недели начинается запланированная весенняя смена, но только в сети Интернет. У школьников, находящихся на вынужденных каникулах, каждый день поделён на блоки: «зарядка», «готовим завтрак», «полезные знания», «встречи с интересными людьми», «общий сбор», «свечка» и т.д.

Охват клиентов получился на порядок меньше, чем планировалось до коронавируса. Если обычно в «программистских» лагерях в Петербурге и за городом набиралось по 15–17 тысяч детей, то сейчас перед экранами компьютеров удалось собрать лишь 1500 ребят.



Однако даже такой показатель предприниматели расценивают как очень удачный. Программы проводятся бесплатно, любой школьник Петербурга может присоединиться к любому лагерю. Но родителям предлагается заплатить хоть сколько-нибудь на условиях добровольного взноса. В таком формате работа позволяет продержаться предпринимателям на плаву и занять специалистов, обеспечив им хотя бы минимальный заработок, — рассказывает Айдар Фаррахов.



Ссылки на online смены:



АРТ Личность

Хаглар



Оранжевая планета



Нить Ариадны



TheUK’s



Умные каникулы



Адаин Ло



Все эти лагеря нанесены на карту «Фонтанки» «Покупай у своих». Это специальный проект главного нашего интернет-портала, созданный для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от последствий эпидемии. Мы сделали сервис, где наш, местный бизнес, продолжающий легальную работу, может заявить о себе, а его клиенты — о своих соседях, которые помогают сделать будни самоизоляции чуточку веселее. Для этого надо заполнить специальную форму на сайте usvoih.fontanka.ru (работает в тестовом режиме), и ваша точка появится на карте. Ее увидят миллионы читателей «Фонтанки», которые тоже смогут воспользоваться товарами и услугами ваших соседей, позволив пережить эти непростые дни. А мы будем рассказывать о том, как компании пытаются приспособиться к новым условиям, делиться удачными кейсами. Мы хотим, чтобы, когда закончится эта напасть, наш малый бизнес продолжил работать.

