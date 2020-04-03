В Петербурге поймали в объектив большую редкость — неустойчивость Кельвина — Гельмгольца
Редкий тип облаков, как будто искусственно нарисованных на небосводе, заметили жители Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Фотографию «волн» в небе выложила 3 апреля подписчица паблика «Живем на Васильевском | Васильевский остров» «ВКонтакте» Злата. Такие образования называются неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца.
Подобное явление возникает в зоне максимальной турбулентности на границе двух слоев воздуха (или другой среды), движущихся с разной скоростью. Собственно, так образуются волны на поверхности воды под действием ветра. Вихри на знаменитой картине Ван Гога «Звездная ночь» тоже считают неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца. Её наблюдают не только в небе и на воде, но и в кольцах Сатурна, Юпитера и на других астрономических объектах. Это явление названо в честь британского физика лорда Кельвина (Уильяма Томсона) и немецкого физика Германа фон Гельмгольца.