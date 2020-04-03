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03.04.2020 15:11
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В Петербурге поймали в объектив большую редкость — неустойчивость Кельвина — Гельмгольца

Фрагмент фото из&nbsp;<a href="https://vk.com/vasilyevskiyostrov" class="_">vk.com/vasilyevskiyostrov</a>
Фрагмент фото из vk.com/vasilyevskiyostrov

Редкий тип облаков, как будто искусственно нарисованных на небосводе, заметили жители Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Фотографию «волн» в небе выложила 3 апреля подписчица паблика «Живем на Васильевском | Васильевский остров» «ВКонтакте» Злата. Такие образования называются неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца.

Подобное явление возникает в зоне максимальной турбулентности на границе двух слоев воздуха (или другой среды), движущихся с разной скоростью. Собственно, так образуются волны на поверхности воды под действием ветра. Вихри на знаменитой картине Ван Гога «Звездная ночь» тоже считают неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца. Её наблюдают не только в небе и на воде, но и в кольцах Сатурна, Юпитера и на других астрономических объектах. Это явление названо в честь британского физика лорда Кельвина (Уильяма Томсона) и немецкого физика Германа фон Гельмгольца.

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Комментарии (5)

safari2
Красиво!
Wadim_
А неустойчивость РФ кто-нить поймает в объектив? :))
BorisN
А может это атланты прибывают ?
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