Не хочу лечиться, хочу жениться. Петербургские ЗАГСы ждут указаний, чтобы начать онлайн-регистрацию браков

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Петербургские ЗАГСы приостановили работу на время «путинских выходных». Они временно не принимают новые заявления на регистрацию брака (даже через сайт госуслуг) и предлагают будущим новобрачным перенести записи с апреля и мая на июнь. Так горожане могут сохранить госпошлину. Если такой вариант не подходит, заявление можно подать снова, после эпидемии.

«Пока у нас карантин на этой неделе, поэтому никого не принимаем. В конце этой недели будет известно, что со следующей неделей. Пока надо руку на пульсе держать и мониторить информацию», — сообщили «Фонтанке» в Адмиралтейском отделе записи актов гражданского состояния.



Разговор с сотрудницей ЗАГСа происходил до того, как президент России Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. 31 марта Минюст предложил приостановить регистрацию браков, а уже назначенные записи перенести на более поздний срок. Проводить церемонию в присутствии жениха и невесты во время пандемии разрешалось только в исключительных случаях - например, при беременности или угрозе жизни. В тот же день по поручению премьер-министра Михаила Мишустина ведомство начало работать над переводом ЗАГСов на дистанционное оказание услуг и запуском «суперсервисов» - «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». Для этого в правительство был внесен проект федерального закона о внесении изменений в ФЗ «Об актах гражданского состояния». «Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается. Люди женятся и детей рожают, у них должна быть возможность регистрировать эти события», - заявил 1 апреля Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния», — предписывает Семейный кодекс РФ. Чтобы выполнить поручение премьера, возможно, положение о «личном присутствии» придется скорректировать.



В Петербурге дистанционная работа ЗАГСов пока не обрела очертания. Если в городе в скором времени не научатся женить онлайн, петербуржцы не смогут подать заявления на регистрацию брака до конца месяца, а более 7 тысяч влюбленных горожан должны будут перенести праздник. Судя по данным городского комитета по делам ЗАГС, в среднем в апреле регистрируется около 3570 браков, а за год проходит около 53 500 бракосочетаний.

Чаще всего горожане женятся в конце лета — в августе 2019 года поженились 6535 пар. На втором месте по популярности у брачующихся июль — 5884 пары, от него немного отстает сентябрь — в этом месяце отношения узаконили 5594 счастливых пары.

Летние месяцы на протяжении нескольких лет являются самыми популярными для регистрации браков, при этом июнь среди них наименее востребован. Возможно, поэтому именно на июньские дни сейчас переносятся записи с апреля и мая. Но лето — не резиновое, как бы некоторым из-за коронавируса не пришлось отложить свадьбу до осени.

Петербургские власти на вопрос о том, как будет реализовано поручение премьер-министра о женитьбах и разводах через Интернет, не смогли сказать ничего определенного: пока инициативу примеряют, но и не отметают с порога. В комитете по делам ЗАГС на запрос «Фонтанки» не ответили. Вице-губернатор Эдуард Батанов, в ведении которого находится комитет, прокомментировать «брачный» вопрос тоже не смог.

