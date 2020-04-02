Госавтоинспекция России добавила новый модуль к интерактивной карте в разделе статистики ДТП на своем официальном сайте. Теперь на ней можно отслеживать места концентрации аварий на дорогах страны в целом и отдельных регионов в частности. В Петербурге за два месяца 2020 года таких мест набралось пять.

Как сообщает 2 апреля пресс-служба ГИБДД РФ, в разделе «Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения» на сайте Гибдд.рф появился модуль со сведениями о местах концентрации ДТП и «предочаговых» участках дорог. Информацию можно разбить по субъектам Российской Федерации и значениям дорог: федеральные, региональные и межмуниципальные, местные, частные.

Можно наглядно представить места концентрации ДТП и «предочаговых» участков дорог на электронной карте страны, а также выгрузить сведения о них в формате Excel. К примеру, в целом по России за январь-февраль 2020 года ГИБДД выделяет 68 мест концентрации ДТП. В Ленинградской области пока отмечено только одно — Железнодорожная улица на подъезде к Коммунару. Там за первые два месяца текущего года произошло три ДТП с пострадавшими, причем все три — наезды на пешеходов.

Скриншот с сайта ГИБДД РФ Скриншот с сайта ГИБДД РФ Скриншот с сайта ГИБДД РФ

В Петербурге выделили пять мест концентрации ДТП. Одно из них вполне предсказуемое — перекресток улицы Маршала Казакова с улицей Доблести. Там произошло четыре серьезных столкновения: 8 января пострадали 5 человек, 15 января — двое, и еще по одному пострадавшему было в ДТП 21 и 26 февраля.

Сразу два места концентрации ДТП — на проспекте Большевиков, причем на соседних перекрестках: 4 случая зафиксировано на пересечении с улицей Дыбенко и три — с улицей Крыленко. На первом перекрестке пострадали шесть человек, причем три из четырех случаев (в общей сложности пять пострадавших) — это наезды на пешеходов. На перекрестке с улицей Крыленко пострадали 4 человека, все аварии — это столкновения машин.

Еще одним местом стал участок Гороховой улицы от набережной Фонтанки до пересечения с Большим Казачим переулком. Там за январь и февраль произошло три наезда на пешеходов. В районе пересечения с переулком под колеса попали двое: один 16 января, второй 19 января. На перекрестке с набережной Фонтанки сбили человека 17 февраля. Наконец, последним местом оказался участок проспекта Просвещения на пересечении с улицей Хошимина. Там тоже сбили троих пешеходов: 22 января, а также 2 и 13 февраля.

Скриншот с сайта ГИБДД РФ

Если же посмотреть статистику за 2019 год, то мест концентрации ДТП в Петербурге выделено аж 332. Эти аварии унесли 55 жизней, а пострадали в них 2074 человека. Отметим, что многострадальный перекресток улицы Маршала Казакова с улицей Доблести там тоже есть, как и соседний — с проспектом Героев, и едва ли не все перекрестки по Ленинскому проспекту.



Скриншот с сайта ГИБДД РФ