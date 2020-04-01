Первоапрельский снегопад не мешает природе готовиться к весне. В Петербург массово возвращаются улетавшие на зимовку птицы, в том числе скворцы. Снежный антураж этим птицам, кажется, даже идет.

По науке, эти домики для птиц называются искусственным гнездовьем, и не все из них правильно называть скворечниками — для каждого вида птиц существуют свои искусственные гнездовья со своими размерами и особенностями. Для синиц, например, — синичники.

Как рассказал 1 апреля «Фонтанке» кандидат биологических наук и автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков, скворцы гнездятся в наших краях и сейчас как раз массово возвращаются, в том числе в Петербург. А это значит, что самое время строить и вывешивать скворечники.

В случае скворечников есть несколько важных особенностей. Так, внутренние стенки домика обязательно должны быть необработанными. Когда приходит время вылетать из гнезда, птенцы сами, цепляясь за шершавую доску, выбираются наружу, а если стенка отшлифована, то они могут попросту не выбраться из гнезда.



Диаметр отверстия для птиц в скворечнике не должен быть больше 5 сантиметров. И самое важное — и неожиданное для тех, кто представляет скворечники по привычным картинкам из книжек, — ни в коем случае нельзя делать присадку — жердочку снаружи скворечника. Скворцам она не нужна, а вот хищные птицы, к примеру сороки или вороны, садятся на нее, чтобы добраться до яиц или птенцов.



Скворцы — птицы, полезные «в хозяйстве». Они питаются насекомыми, особенно активно в период выведения птенцов, и потому на дачных участках помогают бороться с вредителями. Если вы проводите карантин на даче или в деревне, сейчас самое время строить скворечники. И еще одна неочевидная особенность: осенью эти домики нужно вычищать, иначе через сезон-другой скворцы в них не прилетят.