Эксперт: Медицина Петербурга не защищена и не оснащена. Значит, скоро спасать заболевших будет некому

Пациенты с коронавирусом появляются уже в неинфекционных больницах, рядом – другие пациенты. Их лечат врачи и медсестры, единственная защита которых - маска, одна на день. После контакта с инфицированным все они должны отправляться на карантин. Что произойдет, если начнут заражаться и болеть врачи, представить страшно.

автор фото Влад Некрасов/Коммерсантъ

Как стало известно «Доктору Питеру», в двух городских больницах (Введенская и святого Георгия), перепрофилированных под прием петербуржцев с некоронавирусными ОРВИ и пневмониями, к минувшей пятнице узнали о том, что несколько госпитализированных пациентов инфицированы Covid-2019. Как и другие, они лежали в обычных палатах, общались с врачами и медсестрами в долгом ожидании результата исследования на коронавирус. Теперь все контактировавшие с ними должны быть «высажены на карантин».

А в субботу стало известно, что у пациента, доставленного в больницу №20 на ул. Гастелло в четверг, тоже положительный тест на коронавирус: «Все оцепили, приезжали вирусологи, все врачи в защитных костюмах. Больного забрали в другую больницу. Весь день и ночь делали дезинфекцию в больнице».



Сегодня появилось новое требование от Роспотребнадзора: при госпитализации пациент должен предоставить результаты анализа на коронавирус. У врачей это требование вызывает много вопросов. Потому что, например, сделать это при экстренной госпитализации невозможно, а сейчас только она и разрешена. Да и какой вообще толк от анализа, если результаты исследования приходят через несколько дней, а коронавирус – легко распространяющаяся ОРВИ и заразиться им можно сразу после выхода из лаборатории, в которой анализ сдавался. От заноса респираторной инфекции в больницу никто и никогда не был застрахован, будь то грипп, аденовирус или коронавирус. Но учитывая длинный инкубационный период у коронавируса, риск его заноса выше. Защититься на 100% в медицинском учреждении невозможно. Но можно сильно уменьшить риски, обеспечив врачей средствами защиты. А они изначально были только в инфекционной больнице им. Боткина. Во все других, перепрофилированных под респираторные заболевания, медики работали в обычной форме. Поначалу хватало хотя бы одноразовых перчаток и масок. Сейчас, когда коронавирусные пациенты в этих клиниках уже не теория, «с миру по нитке» набрали масок и одноразовых халатов, которые, скорее всего, будут многоразовыми – их все равно мало. А сегодня начался прием пациентов с ОРВИ и пневмониями еще в двух клиниках – Городской больнице №2 и в подразделении Госпиталя ветеранов войн на Старорусской (бывшая больница для блокадников). Эти клиники вообще никогда не перепрофилировались под инфекции – у них нет никаких запасов средств индивидуальной защиты для работы в очаге инфекции, покупать их для медперсонала не за что, да и негде. Все большие закупки сейчас проводятся комитетом по здравоохранению. А там на вопросы о средствах защиты для врачей говорят: «Всего хватает».