Череповец 30 марта 2020 года



автор фото читатель «Фонтанки» Александр

Мнения разнятся, но в соцсетях не только в Вологодской и Мурманской областях

уже вовсю обсуждают проблему феодальной раздробленности 2.0.

Первым в России городом, где местные власти всерьез и во всеуслышание заявили о готовности ввести самые жесткие карантинные меры, вплоть до запрета на въезд, стал Череповец. Еще в субботу, 28 марта, губернатор Олег Кувшинников объявил о намерении ввести в городе режим чрезвычайного положения. Это решение вызвало множество как минимум юридических вопросов, однако вслед за ним с аналогичными инициативами стали выступать и руководители других крупных российских городов в глубинке.



Однако о том, что небольшие города вот-вот будут закрыты, начали говорить еще раньше. Так, в пятницу, 27 марта, по городу Мончегорск Мурманской области пошел слух: скоро закроются въезды и выезды. Их источник проследить — как это водится в таких случаях — невозможно. Но поговаривали, что пошли они из недр местных правоохранительных органов, сотрудники которых по секрету предупреждали родственников о решении, которое вот-вот будет принято.

Как в воду глядели — утром в понедельник, 30 марта, губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании объявил, что с полудня Мончегорск действительно ограничивает въезд и выезд. А вместе с ним и Ковдор, Ура-Губа и Териберка. Впрочем, последний поселок, прославившийся в отечественном кинематографе по фильму «Левиафан», оказался отрезан от цивилизации еще с 28 марта — дорога туда была закрыта под предлогом плохой погоды. Официально же постановление мурманского областного правительства закрыло населенные пункты с 6 утра 29 марта. На въездах в городах появились блок-посты. Попасть туда теперь до 12 апреля можно только жителям с пропиской, официально трудоустроенным там гражданам или спецслужбам. Но и им на КПП будут мерить температуру, и если она будет больше 37 градусов или, не дай бог, кто кашлянет, «такой гражданин не допускается ко въезду на территорию с особым режимом и подлежит доставке скорой медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию».



Вот так Апатиты и Кировск (расстояние между ними — около 10 км, к обоим ведет одна-единственная тупиковая дорога) стали первым официально закрытым из-за коронавируса городом в России.

До сих пор большинство жителей страны знали их по близлежащим горнолыжным курортам в Хибинах. Любителям зимнего отдыха еще неделю-две назад они казались подходящей альтернативой закрытых из-за карантина альпийских склонов. Многие собирались туда поехать кататься, что вызывало серьезные опасения у местных жителей, которые насмотрелись новостей про коронавирус.

Однако, кроме как стремлением обезопасить себя от толп заразных лыжников из столиц, есть и другие версии о том, почему именно эти города, а вслед за ними и Череповец, оказались в авангарде провинциальной самоизоляции. И там, и там нашлось по одному беспечному горожанину с официально подтвержденным коронавирусом, который до госпитализации вел социально активный образ жизни, с походами на работу и в кафе. В итоге их земляки начали массово роптать и требовать жестких мер, включая ограничение на передвижение.



Но сторонники конспирологических версий напоминают, что и в Череповце, и в Апатитах расположены филиалы корпорации «Фосагро». Спустя часы после закрытия этих городов компания распространила заявление, приветствующее решение властей и с призывом закрыть въезды и в другие города, где находятся предприятия корпорации.

Так что неудивительно, что одним из следующих кандидатов на закрытие стал Волхов в Ленинградской области, где находится единственный в России производитель триполифосфата натрия, и один из лидеров в России по производству минеральных удобрений, Волховский филиал АО «Апатит» (бывший «Метахим»), входящий в химический кластер группы «Фосагро».

В способность миллиардера Андрея Гурьева, основного владельца «Фосагро», закрывать целые города верится с трудом. Тем более что, несмотря на присутствующие в информационном поле обращения жителей Волхова с просьбой закрыть и их город, власти Ленобласти такого решения на момент написания материала не объявили. «Это даже не произносится вслух», — заверяли чиновники журналистов в обед в понедельник. Они не подтверждают даже сам факт официального обращения компании к правительству региона.



Тем не менее после обеда губернатор региона Александр Дрозденко объявил об усилении карантинных мер. Не таких жестких, как в Апатитах, но тоже очень серьезных.

Однако у «Фосагро» в соседнем с Петербургом регионе интересы не ограничиваются Волховом. В Усть-Луге у нее собственный балкерный терминал для перевалки удобрений. Попросят ли жители этого старинного поселка закрыть и их от внешнего воздействия — пока не понятно. Как не понятно и то, настолько ли сильно влияние крупнейших предприятий в небольших промышленных городах и поселках страны, чтобы вопреки желанию региональных властей и на фоне стоического молчания Кремля по этому вопросу продавливать решение о закрытии на карантин и введении особых условий муниципального управления.



Ограничение вьезда в Кировск и Апатиты.



Наряд госавтоинспекции стоит прямо посреди дороги на отворотке с федеральной трассы. Ни туалетов, ни места для приема пищи, ни погреться.



Хотя при въезде в Апатиты есть полноценный стационарный пост с человеческими условиями. pic.twitter.com/eGuTfETFKx — Blogger51 (@blogger51) March 30, 2020

В популярных политических телеграмм-каналах тем временем развернулось активное обсуждение действия региональных властей. Кто-то грозит Андрею Чибису адскими карами, чуть ли не обвиняя его в госизмене, за то, что он, не дождавшись от главнокомандующего официального введения ЧП, изменил конституционную парадигму о свободе перемещения. Другие набросились на мэра Москвы за непопулярные решения по ограничению перемещения москвичей и гостей столицы. Надо отметить, что въезд в Москву не закрыт — это Собянин подчеркивал особо. Но инициатива с QR-кодами и спецпропусками, которые якобы скоро понадобятся, чтобы сходить в соседний магазин за молоком или выгулять собаку (не дальше 100 метров от дома), действительно вызывает вопросы.



Но если столица хотя бы может делать вид, что у нее есть технические способности для высокотехнологичного и деликатного слежения за горожанами (например, на основе сервиса mos.ru), то ни в каком Мончегорске и Волхове такого и близко нет. Нет ничего подобного в Калининграде, Вологде и Рязани, где власти также весь понедельник объявляют о введении особых карантинных мер. Нет этого и в Петербурге. В регионах обеспечивать карантин, разумеется, придется по старинке, силами полиции и Росгвардии. К примеру, отделы вневедомственной охраны как раз подчиняются последней, и сил, чтобы худо-бедно патрулировать города, у них хватит. Мы — жители провинциальных городов, сами виноваты, если придется вводить войска.

Разумеется, управление глубинкой не бюрократическими силами, а полицейскими сильно изменит расклад сил среди, как это принято говорить, региональных элит. Например, если в Петербурге неплохо работают сервисы доставки еды и всего самого необходимого, то в менее продвинутых городах вопросы снабжения изолированных граждан лягут на плечи местных властей — со всеми вытекающими перегибами.

