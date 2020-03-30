Василине нужна помощь, чтобы одержать самую важную победу над болезнью

О страшном диагнозе родители Василины узнали уже на 35 неделе беременности. В родном селе Большое Андросово Нижегородской области оказать необходимую медицинскую помощь семье не могли. Поэтому маму направили рожать в Москву, в перинатальный центр им. В. И. Кулакова. Здесь Василина и появилась на свет. Девочку сразу же забрали в реанимацию, а через три дня — в отделение патологии новорождённых. Через месяц Василину с мамой выписали. Врачи не стали сразу делать операцию на сердце, так как порок был слишком сложным.

После малышку трижды направляли в Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, но каждый раз врачи откладывали операцию — риск был слишком велик. Родители стали искать больницу, где их ребёнку смогут помочь. После длительных поисков пришёл ответ из Берлинского кардиоцентра. Немецкие врачи пригласили российскую девочку на обследование.

Первым их вердиктом было — порок не операбелен. Но после консилиума было всё-таки решено провести операцию. И она прошла успешно. Через год Василине сделали ещё одну. И тоже успешно. Следующим шагом должна была стать коррекция по методу Фонтена. Но это паллиативная операция — после неё неизбежны осложнения и пожизненная медикаментозная терапия.

К счастью, о случае Василины узнал хирург из Бостонского детского госпиталя Педро дель Нидо. Он готов провести радикальную коррекцию порока. Но стоимость такого лечения — 227 403 доллара США. А с учётом курса валюты в последнее время, сумма в рублях уже увеличилась до 19 с лишним миллионов. Это нереальные деньги для семьи из российской глубинки. Но сейчас именно от этой операции зависят жизнь и здоровье Василины.