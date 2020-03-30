Что я хотел сказать Путину

Глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин — о том, что он хотел сказать президенту как участник встречи с бизнесом и почему считает, что тот должен был его услышать.

Владимир Матягин



автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»



Я должен был участвовать во встрече предпринимателей с Владимиром Путиным в прошлый четверг, 26 марта. Перед встречей всем участникам сделали тест на коронавирус. Теперь я точно знаю, что здоров, хотя на саму встречу не попал.

То, что я в итоге услышал в телетрансляции, меня не порадовало. По большому счету, это было лизоблюдство: «Все прекрасно, все хорошо, вот это нам добавьте — и будет отлично». Мы были на предварительном собрании с администрацией президента — озвучили наши вопросы и разъяснили, почему их обязательно нужно донести до президента. Но в последний момент состав участников кардинально урезали: сначала нас было больше 30, а стало где-то 20.



У нас было только два вопроса. Первый: о создании структуры, которая отвечала бы за развитие внутреннего грузового транспорта. Второй: о введении ответственности для грузополучателя за принуждение нарушать законодательство. Есть такое выражение: можно попросить рыбу, а можно попросить удочку — инструмент для того, чтобы создать условия. Мы не хотим просить денег, рыбы. Дайте нам возможность нормально работать. Дайте нам условия и орган, который действительно был бы на защите перевозчиков. Нашу отрасль уничтожают, а потом задаются вопросом: почему у нас коллапс в экономике? Да потому что мы — ее связующее звено.

Нет органа, который отвечает за внутренний транспорт, и на нас продолжают вешать дополнительные поборы, опции, условия, которые невозможно выполнить с точки зрения логики. С перевозчика требуют соблюдения осевой нагрузки автомобиля, а он априори не может за нее отвечать. На предприятиях нет весов осевой нагрузки! Ну как с перевозчика это просить, если отгружает предприятие? Мы едем и знаем, что нас в любом случае примут на посту и нам в любом случае придется давать на лапу.

