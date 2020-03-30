На все готовое. В Петербурге растет спрос на квартиры с отделкой

Больше половины жилья в Петербурге уже сейчас продается с отделкой. Дальше – больше. Рынок идет к созданию квартир, полностью готовых к переезду – с ремонтом и мебелью, как уже предлагают продавцы апартаментов.

Отделка от застройщика - отдельный рынок со своими трендами и конкуренцией. Если еще 10-20 лет назад было модно делать все «под себя», то сейчас покупатели все больше ценят свое время и все меньше хотят что-то доделывать и терпеть временный дискомфорт. Правда, покупатели дорогого жилья по-прежнему предпочитают эксклюзивность, а желающих купить все готовое больше всего в масс-маркете. Доля продаж квартир с чистовой отделкой на рынке сегмента масс-маркет Петербурга и Ленинградской области в 2019 году составила около 51% по площади, подсчитали в аналитическом центре компании «Главстрой Санкт-Петербург».



— Жилье с готовой отделкой обычно предпочитают клиенты из других регионов, у которых нет возможности провести полноценный ремонт, а также инвесторы, приобретающие квартиру под сдачу, — говорит руководитель центра Дмитрий Ефремов.— Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость» (Setl Group) оценивает этот показатель еще выше – в 60-65%. В наибольшей степени заинтересованы в отделке именно покупатели сегмента масс-маркет, считает маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин, так как это позволяет им снизить как прямые затраты на ремонт, так и косвенные, например, на аренду жилья на время ремонта. — Рост спроса на квартиры с отделкой связан с относительной дешевизной такого жилья, считает Сергей Лапин, генеральный директор ООО «Стройконстант». — Квартира с отделкой в целом дороже на 10-15%, а если же делать ремонт самому, это надбавит к стоимости от 15 до 20%. Доля покупателей «чистовой» квартиры, затем сразу делающих ремонт заново, не более 10%. Цель такой покупки — сэкономить 5-10 % на ремонте.

В целом по рынку дозаказ отделки у застройщика обходится покупателю в сумму от 8-9 тыс. рублей за кв. м до 15 тыс. рублей за кв. м, рассказывает руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева. Между предчистовой и черновой отделкой покупатели выбирают первое, чтобы самим не выравнивать стены и не делать стяжку пола. — Мы предлагаем чистовую отделку как дополнительную опцию, стоимость которой составляет 16 тысяч рублей за квадратный метр, дозаказ возможен преимущественно в проектах комфорт-класса. — уточняет Сергей Степанов, директор по продажам АО «Строительный трест». По его словам, чистовая отделка от застройщика является необходимостью в инвестиционных квартирах под сдачу, например в маленьких студиях, а в проектах компании такого типа квартир нет. — Сегодня стоимость отделки у застройщиков в среднем составляет от семи до 10 тысяч рублей за один квадратный метр, — говорит Ольга Ульянова, директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп». — Сможет ли покупатель самостоятельно уложиться в такую сумму? Если очень постарается, то, скорей всего, да. Но, вести переговоры и контролировать рабочих покупателю уже придется самостоятельно, а в это время не получится полноценно пользоваться квартирой. Покупка квартиры в новостройке с отделкой от застройщика — это хороший вариант на первые три-пять лет, пока дом дает усадку, что может сказаться и на внутренней отделке.

Востребованность отделки зависит также от степени готовности дома и класса жилья, отмечает начальник отдела продаж ООО «Отделстрой» Николай Гражданкин. Например, в «Новом Оккервиле» в продаже готовые квартиры либо в уже заселенных очередях, где ключи можно получить сразу после оплаты, либо в завершающей шестой очереди, где сейчас работает госкомиссия. В таком типе жилья велик спрос на квартиры с отделкой, потому что многие продают квартиру, в которой живут, направляя средства от нее в зачет новой, поэтому им нужно срочно переехать. Предчистовая отделка в комфорт-классе увеличивает стоимость квадратного метра примерно на семь тысяч рублей, чистовая — на 10 тысяч рублей, уточняет Андрей Лопатин, директор департамента управления проектами Glorax Development. В сегменте «бизнес» предчистовая отделка будет стоить примерно 10 тыс. рублей за кв. м. При этом предложений с чистовой отделкой в этом и более высоких сегментах — единицы, так как покупатели здесь стараются избегать всего типового, у них запрос на индивидуальные решения, свободные планировки. Покупатели же недвижимости в массовом сегменте ценят квартиры с чистовой отделкой, потому что это экономит время и деньги при переезде. К тому же, приобретая жилье с в ипотеку, выгодно выбирать квартиру с отделкой, так как ее стоимость будет входить в ежемесячный платеж.

— Как и десять лет назад такие квартиры меньше всего востребованы в сегменте элитного жилья, что обусловлено рядом причин, — подтверждает Евгений Ортин. — Во-первых, покупатели этой недвижимости имеют жилье и не торопятся с переездом, а во-вторых, предъявляют завышенные требования как к эксклюзивности отделки, так и к качеству материалов. К примеру, в жилом комплексе New Time от РСТИ (Росстйроинвест), где есть секции с включенной отделкой или возможность заказать ее дополнительно, только 20% квартир приобретается с отделкой, остальные без нее. По словам начальника отдела маркетинга холдинга РСТИ (Росстройинвест) Екатерины Пчелкиной, покупатели жилья бизнес- и премиум-класса в Петербурге предпочитают жилье без отделки, хотя, к примеру, в Москве больше спрос на квартиры премиум-класса с отделкой. Черная и белая, ваниль и шоколад

Выделяется три вида отделки, которые предлагают застройщики. Черновая отделка — голые бетонные поверхности, полы, стены, потолки; отделка под чистовую или «белая» отделка, когда поверхности подготавливаются уже под обои и напольные покрытия; и чистовая отделка, когда клиент получает квартиру с обоями, ламинатом, сантехникой, дверями, отделкой потолка.

В «Новом Оккервиле», например, где 65% квартир приобретается с отделкой, она может быть как предчистовая, так и базовая (санузлы «под ключ» и оштукатуренные стены в комнатах, кухне, коридоре) или полная. А в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» во всех квартирах по умолчанию предчистовая отделка. Полную или базовую можно заказать в качестве дополнительной опции, но желающих не более 10%, отмечает Николай Гражданкин. В СК «Инвестторг» выбирают квартиры с чистовой отделкой около 30% покупателей. В черновую включены стяжка пола, металлические входные двери и розетки, а также все счетчики, включая счетчики отопления. В предчистовой — стяжка пола, металлические входные двери, розетки, штукатурка, шпаклевка стен и потолка. — При чистовой отделке у нас в комнатах и на кухне покрытие пола влагостойким ламинатом, — поясняет Анастасия Новгородская, директор по продажам и маркетингу СК «Инвестторг», — оклейка стен обоями под покраску, межкомнатные двери со стеклом, плинтусы, дверные порожки и подоконники (ПВХ), потолок зашпаклеван и покрашен в белый цвет, радиаторы с разводкой труб в полу. На кухне мы установили раковину со смесителем и сифон, все стояки зашиты в короба. Санузел в квартирах выполнен в теплых тонах, потолок зашпаклеван и выкрашен в белый цвет. В туалетной комнате мы установили душевую кабину, унитаз, напольную тумбу и полотенце осушитель импортных и российских производителей.