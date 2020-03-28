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28.03.2020 15:47
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Российские и украинские звёзды показали, чем заняться на самоизоляции, в клипе Гудкова

Шоу «Вечерний Ургант» и Музыкальная студия Александра Гудкова представили клип «Самоизоляция», в котором рассказывается о том, как важно оставаться дома во время коронавирусной пандемии.

Весёлая песня записана на мотив популярного трека 90-х «Be My Lover» группы La Bouche. Видео создано в формате нарезок Instagram-сторис российских и украинских звёзд: певцов, актёров, блогеров, спортсменов.

Иван Ургант, Филипп Киркоров, Данила Поперечный, Федор Смолов, Ольга Бузова, Тимати, Монатик и другие показывают, чем заняться на карантине. Гудков поёт, что самоизоляция — отличное время для того, чтобы помыть собаку или узнать наконец, от чего сошёл с ума рэпер Джиган.

В Петербурге за сутки прибавилось 11 заболевших коронавирусом. Горожане не слишком серьёзно отнеслись к просьбе посидеть дома неделю и поехали на залив через пробки. Кто-то вообще принял решение посетить российские курорты. Беглов не одобрил.

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