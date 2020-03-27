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27.03.2020 18:05
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Ласка попозировала петербурженке из любопытства

Фото: Лариса Белявская / vk.com/grib_spb

Петербурженке Ларисе удалось поймать за хвост возможность погулять в парке при хорошей погоде. И она была вознаграждена.

В Александровском парке в Пушкине Лариса встретила ласку. «Договаривались долго, на семечки не купилась, а другого ничего не было))) Но потом любопытство пересилило, и попозировала немного», — рассказывает петербурженка в паблике «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» 27 марта.

В Петербурге этот хищник семейства куньих (род хорьки) регулярно попадается на глаза людям, особенно около лесных зон, например в Юнтолово и Коломягах: в начале марта «Фонтанка» показывала белоснежную любительницу помойки на Комендантском. В январе такого же зверька видели на Парашютной улице.

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