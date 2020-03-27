Петербурженке Ларисе удалось поймать за хвост возможность погулять в парке при хорошей погоде. И она была вознаграждена.



В Александровском парке в Пушкине Лариса встретила ласку. «Договаривались долго, на семечки не купилась, а другого ничего не было))) Но потом любопытство пересилило, и попозировала немного», — рассказывает петербурженка в паблике «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» 27 марта.