Петербурженке Ларисе удалось поймать за хвост возможность погулять в парке при хорошей погоде. И она была вознаграждена.
В Александровском парке в Пушкине Лариса встретила ласку. «Договаривались долго, на семечки не купилась, а другого ничего не было))) Но потом любопытство пересилило, и попозировала немного», — рассказывает петербурженка в паблике «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» 27 марта.
В Петербурге этот хищник семейства куньих (род хорьки) регулярно попадается на глаза людям, особенно около лесных зон, например в Юнтолово и Коломягах: в начале марта «Фонтанка» показывала белоснежную любительницу помойки на Комендантском. В январе такого же зверька видели на Парашютной улице.