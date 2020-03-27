Благотворительный фонд «Детский хоспис» подвёл итоги ежегодной акции «Мечты сбываются». В этот раз 156 ребятишек загадали под Новый год желания. И все они были исполнены.

Обычный день петербургского метрополитена. Состав метро направляется по «красной» ветке от «Гражданского проспекта» на север. Сквозь стук колёс и скрип вагонов в кабине машиниста слышен голос ребёнка: «Я все модели знаю: номерной, пришелец…» Рёбенок в самом сердце управления поездом метро — это не внештатная ситуация, а плановое исполнение мечты.

Дима — фанат метрополитена и подопечный первого в России детского хосписа. Его желание побывать в кабине машиниста метро осуществилось благодаря проекту «Мечты сбываются», который более 16 лет реализует фонд «Детский хоспис». Всего в рамках этапа проекта 2019–2020 годов сотрудникам фонда и благотворителям удалось воплотить мечты и подарить эмоции на всю жизнь 156 тяжелобольным детям со всей России.

Фото: Предоставлено БФ «Детский хоспис» Фото: Предоставлено БФ «Детский хоспис» Фото: Предоставлено БФ «Детский хоспис» Фото: Предоставлено БФ «Детский хоспис» Фото: Предоставлено БФ «Детский хоспис» Фото: Предоставлено БФ «Детский хоспис» Фото: Предоставлено БФ «Детский хоспис»

Когда в семье есть ребёнок с непростым диагнозом, все мысли его близких посвящены борьбе с болезнью, медицинских процедурам и правильному уходу. Зачастую возможностей организовать подарок или воплотить мечту ребёнка у родителей просто нет. Проект «Мечты сбываются» помогает семьям отвлечься от тяжелой ситуации, а также объединяет юных мечтателей — детей из хосписа — и волшебников-благотворителей, которые хотят совершить добро.

В этому году в списке реализованного — встречи с известными личностями, посещения концертов музыкальных исполнителей, путешествие по сказочной Японии и поездка к высотному небоскрёбу Бурдж-Халифа в ОАЭ.

«Даже представить не мог, что эта мечта может осуществиться! Сразу же в первый день увидел мечеть Шейха Зайда, во второй день поднялся на Бурдж-Халифу, в третий — проплыл по «искусственной Венеции». Каждая поездка, каждая экскурсия вызывали в моей душе восторг. Столько впечатлений! Это путешествие навсегда останется в моей памяти», — делится ещё один Дима, тоже участник проекта «Мечты сбываются», посетивший ОАЭ.

