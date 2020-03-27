Показываем, как поезд в Лигово вытолкнул с путей «Тойоту». Погибла женщина
Серьёзное ДТП с поездом случилось в Красносельском районе Петербурга, на проспекте Народного Ополчения. По данным УГИБДД, погиб человек.
Как сообщает пресс-служба ОЖД, по предварительной информации, 27 марта в 13:55 на станции Лигово на регулируемом железнодорожном переезде водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения выехал на переезд перед движущимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения. Система сигнализации работала исправно.
«В результате ДТП пострадавших нет, повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. На график движения пригородных поездов ситуация не повлияла», — отмечается в сообщении ОЖД.
В отделе пропаганды УГИБДД другая информация. По предварительной информации, около 14 часов на переезде у дома 221 по проспекту Народного Ополчения 40-летняя женщина на «Тойоте» совершила столкновение с грузовым железнодорожным составом и скончалась на месте.
Момент столкновения зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки».
На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что машину вынесло за пути. Она получила сильные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.