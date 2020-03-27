Окаянные дни. Как экономика эпохи коронавируса бьет по всем

Рестораны и турфирмы — лишь в первой линии каре, принимающего на себя бурный натиск кризиса. За ними стоят тысячи и тысячи фирм, которые уже в ближайшие недели накроет следующая волна проблем из-за нехватки выручки.

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Около 30 млрд рублей — турфирмы, 150 миллиардов — общепит, больше 50 миллиардов — гостиницы. Еще больше 60 млрд рублей — развлекательные и спортивные объекты и связанные с ними бизнесы. Это, согласно данным СПАРК, годовой оборот тех петербургских компаний, кто уже сейчас несет тяжелые потери. У некоторых выручка упала на 30–50%, у кого-то продажи встали полностью. По самым оптимистичным подсчетам, месяц работы даже в сегодняшнем режиме — без полного карантина — оставит только эти секторы бизнеса без 10 млрд рублей. Компенсировать их не выйдет даже после отмены всех эпидемических ограничений, ведь большинство рынков не имеют возможностей воспользоваться благами отложенного спроса.



Однако масштаб потерь городского бизнеса будет гораздо больше. Владельцы недвижимости уже ведут переговоры о временном снижении арендных ставок. А в крупных торговых комплексах широко распространена практика, ведь у якорных арендаторов либо полностью, либо большей частью платежи зависят от выручки, рассказывает Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank Saint-Petersburg. То есть потери от закрытия фудкортов в ТРК, по сути, прописаны в договорах. И их даже месячный простой — это миллиарды рублей недополученной выручки владельцев торговой недвижимости.

Дмитрий Карида, руководитель агентства коммерческой недвижимости IMMORENT, рассказал «Фонтанке», что его риелторы в начале этой недели взяли в работу несколько заказов на подбор мелких помещений от заказчиков, которые сейчас съезжают из крупных офисов, оптимизируя затраты.

«На данный момент очевидна стагнация рынка, малый и средний бизнес сокращает издержки, замораживает запланированные проекты, главная их задача — удержаться на плаву. Текущая ситуация особенно затронула сферу общественного питания и торговли, но неуютно себя чувствуют и медицинские учреждения: стоматологии, массажные кабинеты, зуботехнические лаборатории, — рассказывает Дмитрий Карида. — Заметно падение арендных ставок на помещения. У крупных собственников, имеющих много свободных площадей, снижение в среднем можно оценить на 20%. Но важнее оценка их подхода к действующим арендаторам, которые в период кризиса массово запрашивают снижение аренды».



Впрочем, для крупных владельцев недвижимости эти временные трудности не станут фатальными. «Если ты должен банку миллион, это твоя проблема, а если миллиард — это проблема банка», — шутят специалисты по недвижимости.

«Основная статья затрат в нашей отрасли — это кредиты и проценты по ним, а также налог на имущество, — рассказывает в своем блоге Максим Левченко, глава Fort Group, одного из крупнейших в стране владельцев коммерческой недвижимости. — Сбербанк, у которого один из самых больших портфелей торговой недвижимости (активы на сумму свыше 1 триллиона рублей), предложил заёмщикам системное решение по реструктуризации долгов. Это очень позитивный сигнал для всей отрасли. Нужно продолжать работать. Главное сейчас для ТРК — сохранить пул арендаторов».

Куда хуже обстоят дела у тех, кто из-за ограничительных мер властей сейчас теряет выручку почти полностью. По данным Аллы Фоминой, руководителя Kassir.ru, отрасль продавцов билетов на мероприятия сейчас в очень сложном положении. Продаж по предоплате у них накопилось на 13 млрд рублей, и все их сейчас, по сути, придется возвращать несостоявшимся зрителям.



Это крупный бизнес, но есть ведь и невидимые миру слезы. Владелец небольшой компании по организации детских праздников рассказал «Фонтанке», что перед весенними каникулами он купил в кредит на 300 тысяч рублей оборудования и расходных материалов, например воздушных шаров. Хорошая новость — они не портятся и могут полежать до лучших времен. Но платить банку все равно надо, хотя уже очевидно, что как минимум месяц никаких утренников не будет, а уже взятые вперед в виде задатков деньги пришлось раздать назад.

Совсем без средств к существованию остаются многие люди творческих профессий — от аниматоров до оперных певцов. Никаких концертов и частных выступлений нет уже несколько недель, и когда будут — неизвестно.

«Я все понимаю, но, чтобы сидеть уже второй месяц без работы, нужны деньги, нужно кормить семью, а вся наша семья — профессиональные певцы. Сын сейчас был вынужден взять кредит в банке, чтобы прокормить детей», — рассказывает «Фонтанке» Валерий Заряднов, артист и глава продюсерского центра, названного его именем. Чтобы хоть как-то поддержать себя и других певцов, оставшихся без заказов, он намерен организовывать домашние онлайн-концерты, чтобы зрители могли жертвовать им хоть какие-то деньги.



Один из крупнейших в городе поставщиков офисных канцелярских принадлежностей, ООО «Офисмаг СПб» (выручка 1,2 млрд рублей), уже ощутил последствия массового ухода петербургских офисов на удаленную работу. «Сейчас совещаемся с руководителями отделов, что делать на следующей «нерабочей» неделе, но уже понятно, что падение продаж будет очень сильным», — рассказал «Фонтанке» гендиректор компании Игорь Мочалов. По его словам, в последние дни хоть каким-то спросом пользовались лишь туалетная бумага, дезинфицирующие и моющие средства. А вся традиционная канцелярская продукция была практически невостребована.

Заметно сокращается бизнес по торговле топливом. «Еще на прошлой неделе падение было незначительным, в пределах 2–3%. На этой же неделе, и особенно на следующей, можно ожидать снижение продаж, измеряемое двукратными цифрами», — осторожно говорит Олег Ашихмин, глава Нефтяного клуба СПб. Дело в том, что ФАС очень строго следит за всеми высказываниями участников топливного рынка, и любые публичные комментарии, влияющие на потребительские настроения, могут караться штрафами до миллиарда рублей. Так что никто из представителей сетей официально не комментирует происходящее. Однако неофициально «Фонтанке» рассказали, что как минимум на следующей неделе часть заправок может быть закрыта. Например, если у сети есть несколько АЗС на одной улице, а тем более по соседству, их будут «оптимизировать».



Тяжело автомобильным грузоперевозчикам. «Продовольствие и другие товары первой необходимости перевозятся как и раньше — им дали послабление. Но есть целые сегменты, где и на прошлой-то неделе падение составило 30%, те же строительные грузы», — рассказывает глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. А в условиях нерабочей недели, а дальше, может быть, и полноценного карантина, работа встанет совсем.

«Уже начались задержки платежей, а владельцам машин нужно нести постоянные издержки, денег на это у многих нет уже сейчас. Тот же бензин никто в долг нам давать не будет. Если эту проблему немедленно не решить, на транспорте после карантина будет коллапс, — говорит он. — Пару дней назад нам сказали: ребята, отдыхаем. Но к таким длинным каникулам, как на Новый год или майские, мы всегда заранее начинаем готовиться, создаем запасы. Для некоторых будет очень проблематично пройти эту ситуацию. Не все компании переживут эту внезапную 10-дневную остановку. Нам никто не помогает — все туристов и рестораторов спасают».

