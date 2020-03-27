Думай хорошо — и будет хорошо

Как вести себя верующим, когда закрыты храмы? В чем искать точку опоры? Что делать? На эти вопросы в колонке для «Фонтанки» отвечает раввин Большой хоральной синагоги Шауль Брук. Неверующим тоже пригодится

Многие мои знакомые задаются вопросом (наверняка и вы себя об этом спрашиваете): «А куда мы идем»? Мир, как маленькая лодочка, которая плывет по огромным волнам, как ореховая скорлупа, и никто из нас не знает, где он себя найдёт через какое-то время, когда эта страшная пандемия придёт к своему концу.

Среди нас есть те, кто сидит дома и бережёт себя и свое окружение. Есть еще среди нас те люди, которые не усвоили, что ситуация очень непростая и не дай Б-г, нас настигнет большая беда, если мы не примем нужные меры осторожности. И особенно это касается нашего старшего поколения!



Неделю назад мы закрыли все учреждения и приостановили все возможные мероприятия, связанные с массовым скоплением людей, перевели максимально все процессы в режим онлайн. Эти меры были предприняты, потому что человеческая жизнь и здоровье людей являются первостепенными! И вдруг мы обнаружили себя в очень незнакомой для нас ситуации: пришлось звонить и убеждать людей, которые находятся в зоне риска, не посещать мероприятия с большим скоплением людей, не выходить из дома.

Благодаря волонтерам пожилые люди получили большие наборы продуктов (тем самым мы сняли с пожилых людей эту заботу).

Но и здесь есть одно «но»: на каждом из нас лежит ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь большого количество людей, которые нас окружают. Мы можем чувствовать себя хорошо, но можем и не знать, что мы заразились. И это вопрос жизни и смерти. И я призываю всех прислушаться к рекомендациям врачей и даже больше.

Как нам следует относиться к той ситуации, в которой мы находимся и как правильно себя вести? У нас были планы на будущее, и сейчас кажется, что мы от них отдаляемся и, возможно, навсегда. Как будто чёрный занавес опустился на сцену, которой является наша жизнь. Считается ли, что наша жизнь дала трещину? Нет, и еще раз нет!



Человечество знало периоды войн, эпидемий и массовых уничтожений, и неоднократно казалось, что конец света уже близок. Достаточно пролистать книгу нашей истории, чтобы увидеть, как после масштабных катастроф мир ощущал невероятный подъем в своем развитии. Данный факт лишь подтверждает, что внутри нас существует энергия, сила самосохранения и врождённое желание прорваться вверх. Это потому, что жизнь сильнее всего!

Есть такая мудрость, которая гласит, что в каждом спуске заложен подъем. Даже когда мы спускаемся и нам плохо, мы должны помнить, что это только начало пути к большому подъему. И мы дойдем туда. Непременно! Мы в ответе друг перед другом и должны подставить свое плечо, поддержать друг друга и обратить внимание на тех людей из своего окружения, кто одинок и кому нужна наша помощь. Исследования подтверждают, что помощь, оказываемая другим в сложные времена, помогает и тому, на кого она направлена, и тому, кто ее оказывает (даже не меньше, чем тому, кому помогают).

Сложно не задумываться о том, что ситуация, происходящая в мире сегодня, — невероятна по своим масштабам, и кто-то ею управляет, но наша задача заключается в том, чтобы сделать свои выводы в пользу более качественной жизни, когда пандемия будет уже позади.



Наверняка вы задаетесь вопросом, как найти во всем происходящем светлые стороны? Да, перед нами стоит невероятно сложная и серьёзная задача, но с этим можно справиться! Нам это по силам! «Думай хорошо — и будет хорошо». С одной стороны, следует не закрывать глаза на все происходящее, с другой стороны, важно сохранять позитивный настрой, потому что он формирует то состояние, в котором мы находимся. Мы принимаем решение, как относиться к тому, что с нами происходит. Важно обеспечивать себе и своим близким безопасную среду, но ни в коем случае не поддаваться панике. Ведь паника может парализовать нас, и стать более опасной, чем сама пандемия!

Желаю всем крепкого здоровья и возможности находить светлое во всем, что происходит с нами. В эти дни мы готовимся к празднику Песах, который является символом веры и надежды. Так же, как и в прошлые времена, желаю всем нам освободится от изгнания и найти в скором времени выход из этой ситуации.

