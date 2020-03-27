По 15 млн рублей в месяц зарабатывали «фермеры», захватившие заброшенные здания птицефабрики и санатория в Петербурге и области. С помощью спецоборудования они подключались к электросетям, а следы кражи энергии прикрывали счетчиками, запрограммированными на занижение показаний расхода.



Как сообщает 27 марта официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники полиции при участии Росгвардии провели 20 обысков в двух регионах, в том числе в здании бывшей птицефабрики в деревне Лесколово Всеволожского района, помещениях базы отдыха в поселке Рощино, а также ряде жилых помещений. Там оперативники нашли более 1500 единиц специального оборудования, порядка 2 млн рублей, 100 модифицированных электрических счетчиков, запрограммированных на занижение показаний расхода электроэнергии с пультами дистанционного управления. Помимо оборудования для кражи электроэнергии, в помещениях были 150 пломб и голографических этикеток, имеющих явные признаки подделки, 5 пломбираторов, 10 устройств для вскрытия и модификации сертифицированных счетчиков учета расхода электроэнергии.

