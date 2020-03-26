И такси «просели». Петербуржцам никуда не надо

Водители в Петербурге массово брали в аренду автомобили, чтобы подключиться к службам такси еще полторы недели назад, — ожидали быстрого заработка на фоне эпидемии нового вируса. Но ошиблись: у одних компаний число заказов просело на 9%, у других — на 30%, и ничего хорошего на горизонте пока не ожидается.

Фото: Николаев Сергей/«Фонтанка.ру«/Архив

Небольшой всплеск заказов в самом начале эпидемии заметили в ГК «Петербургское такси 068». Большая их часть приходилась на утренние и вечерние часы пик. Но к сегодняшнему моменту эта цифра снизилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «С понедельника видим постоянный ниспадающий тренд по всем заказам. Люди все больше переходят на удаленную работу, дети переходят на дистанционное обучение, все больше общественных мест закрывается — логично падают заказы на перевозки», — объясняет коммерческий директор компании Анна Тальянова.

То же самое касается и числа клиентов. «Заказы в аэропорт ушли, так как границы закрываются. У нас есть востребованная услуга среди работающих родителей «Такси для детей без сопровождения взрослых» — по ней заказы тоже почти ушли, естественно», — вздыхает Тальянова.

Резкое падение заказов с понедельника замечает и аналитическая служба «ТаксовичкоФ». Относительно февраля оформленные заказы снизились на 9%, а оборот — на 7%. «Однако резкое падение началось именно на этой неделе. До этой недели сильного снижения заказов не наблюдалось», — сообщают в компании.

Эту же тенденцию подтверждают в сервисах «Везет» и Gett. Единственной из пяти опрошенных служб такси, для кого коронавирус обернулся ростом заказов, оказалась компания «СитиМобил». «На неделе с 16 марта в Санкт-Петербурге мы видим рост количества поездок в районе 5% в показателях неделя к неделе. Резкого прироста клиентов не наблюдаем, но отмечаем умеренный рост спроса каждую неделю. Отчасти это может быть связано с тем, что люди вместо общественного транспорта чаще предпочитают поездки на такси», — сообщили в пресс-службе.



Тем не менее службы такси заметили растущую популярность тарифов повышенного класса. Часть корпоративных клиентов «ТаксовичкоФ» перешла на класс «комфорт», стремясь обезопасить своих сотрудников от массового «эконома». В Gett зафиксировали, что спрос на класс «комфорт» и премиальные классы вырос на 20%. «Люди выбирали просторный салон автомобиля, чтобы не подвергать себя риску заражения в битком набитом транспорте и сохранять комфортную дистанцию с водителем», — поясняет пресс-служба Gett. Кроме того, на 15% увеличилось количество заказов в b2b-сегменте, которые поступают от сотрудников компаний.

Меры борьбы с коронавирусом внесли свои коррективы в географию поездок по Петербургу. В сервисе «Везет» говорят, что самыми пиковыми часами на прошлой неделе традиционно был временной промежуток между 16:00 и 21:00 в пятницу и субботу. Но если раньше такси в это время заказывали из баров, ресторанов и театров, то теперь петербуржцы начали отмечать уик-энды в квартирах и активно передвигаться в пиковые часы между спальными районами. Самые популярные улицы назначения: Оптиков, Будапештская, Европейский проспект, Софийская и Красного Текстильщика. Среди главных пунктов отправления — Шувалово-Озерки, Купчино и озеро Долгое. Ряд компаний зафиксировали снижение числа заказов в аэропорт. В Gett заметили изменение длины маршрутов: «Мы не анализировали направления, но видим, что сократилась доля коротких поездок, характерных для перемещений «дом-метро/работа» и назад», — сообщают в пресс-службе.



На фоне снижения спроса на такси в некоторых компаниях также упало и число активных водителей. К примеру, в сервисе «Везет» за последние 7 дней их число сократилось на 10%. В «ТаксовичкоФ» изменения числа водителей не заметили, но увидели рост откликов петербуржцев на вакансии на работу из офиса. По данным компаний, которые занимаются подключением водителей к различным службам такси, спрос на аренду автомобилей для работы в такси в Петербурге с начала эпидемии коронавируса снизился почти вполовину.

«Это коррелирует с количеством желающих подключиться к различным службам такси. Среди тех водителей, кто с нами сейчас работает, превалируют умеренно упаднические настроения: заказов стало меньше, и в соответствии со снижением спроса на такси упали и цены, как итог доход водителей упал примерно на 20%. Часть водителей для сохранения заработка мы подключили к различным службам доставки еды и не только», — объясняет владелец компании «Шашечкин.рф» Сергей Каширский. Хотя 15–16 марта фирма заметила всплеск желающих поработать водителями. Возможно, в тот момент кто-то понадеялся на скорое закрытие метро и вероятность хорошего заработка.



В компании отмечают и то, что водители начали экономить. За последние полторы недели вырос спрос на машины, работающие на газу — такое топливо в 2 раза дешевле бензина.

Все же службы такси заверяют, что сильного изменения цен на поездки сейчас ожидать не стоит. «СитиМобил» сохраняет прежние тарифы, «ТаксовичкоФ» только распространяет среди клиентов промокод на скидку в 15%. «Дальнейшие решения будут зависеть от рыночной ситуации и действий регулятора. Мы уже начали реагировать на снижение спроса понижением тарифов для клиентов в классах повышенной комфортности. Повышения цен стоит ожидать в случае введения более строгих мер, к примеру если водители будут допускаться к управлению автомобилем только после сдачи анализов и другие подобные меры, в ином случае текущая рыночная цена сохранится», — говорят в Gett.

Пока компании не до конца понимают, каким образом им стоит действовать в сложившейся ситуации. Сервис «Везет» пытается привлечь водителей за счет предоставления скидки на любые медицинские препараты для тех, кто подключен к сервису. Gett предлагает водителям подключаться к сервису Gett Delivery — спрос на доставку вырос в 3–4 раза. «Расширяем услуги за счет предоставления возможностей курьерской доставки, развозки сотрудников по льготным тарифам, предоставления трансферных услуг междугородных поездок, отдельно интерес сейчас вызывают поездки по бизнес-классу, предоставление семейных водителей с автомобилем в аренду (полностью чистая машина, направляется к заказчику, что позволяет исключить любые контакты дополнительные)», — перечисляют в «Петербургском такси 068».

