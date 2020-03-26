«Проезжавшие кричали нам — коронавирус!». Как семья кругосветных путешественников пытается вернуться домой через полмира, охваченного пандемией

Пара из Петербурга отправилась в кругосветное путешествие и спустя полтора года приключений оказалась в эпицентре коронавирусной паники в Колумбии. Рассказ Ильи и Светланы Складчиковых о том, как они пытаются добраться на родину через закрытые границы, записала «Фонтанка».

Впервые мы услышали о коронавирусе, когда были в Перу. Эпидемия еще только начиналась в Китае. И мы не воспринимали это всерьез, ведь это была не первая такая эпидемия, как нам казалось. Но потом коронавирус начал распространятся в других странах. И мы начали задумываться, какие страны Азии мы теперь будем посещать, а какие нет. Составили альтернативный маршрут путешествия в Пакистан и Иран. Но, пока мы были в Колумбии, ситуация начала развиваться очень быстро. Особой паники у нас не было. Мы расстроились, что наше кругосветное путешествие отменяется, но того, что будет дальше, совершенно не ожидали.



Фото: личный архив

Через год после свадьбы, когда жена поменяла фамилию и все документы, мы отправились в кругосветное путешествие. Потому что лучше вместо дорогущей свадьбы сделать небольшой праздник и запоминающееся свадебное путешествие. Мы альпинисты и любим путешествовать. В пути уже полтора года.

Мы сразу решили отправиться в самые экзотические страны, куда с детьми нельзя. Начали с самой жести — с Африки. Прилетели из Москвы в Эфиопию. Потом — на Мадагаскар, а после него — в Кению. Были в Танзании, Замбии, Зимбабве, Южной Африке и Намибии. Из Намибии мы совершили перелет в Сан-Паоло, в Бразилию. А оттуда — в Форталезо на севере Бразилии. Потом мы спустились вдоль побережья до города Фос-де-Игуасу, где находится знаменитый водопад. Потом — Парагвай, Аргентина, из Буэнос-Айреса ездили на две недели в Уругвай. Потом — вся Аргентина до края мира, Тьерра-дель-Фуэго, Усваи. Затем начали подниматься по левой стороне континента: Чили, Боливия, Перу, Эквадор. И оказались в Колумбии.



Зимбабве Фото: личный архив Эфиопия, вулкан Эрта Але Фото: личный архив Танзания, автостоп Фото: личный архив Аргентина, Эль Калафате, ледник Фото: личный архив ЮАР Фото: личный архив

На протяжении всего путешествия, исключая перелеты, мы передвигаемся автостопом. Живем в основном по коуч-серфингу (гостевая сеть в Интернете, где можно договариваться о ночевках у людей из разных стран, а также самому принимать гостей, причем бесплатно, так как основная цель коуч-серфинга — вдохновляющий опыт. — Прим. ред.) либо в палатке, которую возим с собой. У нас очень бюджетное путешествие, которое может позволить себе каждый. Просто надо решиться. Да, не всегда было легко, это не отдых, а экспедиция. Но зато по коуч-серфингу мы и в Африке, и в Латинской Америке жили в таких местах, где других туристов никогда не бывает. И это бесценный опыт.



В ноябре этого года по акции на «черную пятницу» мы купили билеты из Коста-Рики в Непал. У нас был план завершить наше путешествие в Азии. Там мы хотели провести полгода и объездить все страны. Но, к сожалению, уже в Колумбии, в городе Санта Марта, мы узнали, что эпидемиологическая ситуация накаляется в связи с коронавирусом, в Китае и в других странах Азии закрывают границы. В конце концов выяснилось, что границы закрыл и Непал, и наш рейс из Коста-Рики отменен. Деньги за билеты нам еще не вернули, обещали в течение 4–8 недель.

Сначала мы хотели изменить маршрут, продолжить путешествие по Центральной Америке, добраться до Мексики, оттуда перелетом на Кубу и уже с Кубы в Россию.

Но в середине марта все страны Латинской Америки закрыли свои границы для иностранцев. А мы планировали путешествовать еще целый год.

Мы созвонились с российским консульством в Колумбии. Общались там со множеством специалистов, все они советовали побыстрее вернуться на родину, потому что в Колумбии очень плохо с медициной. И мы попытались, но это оказалось не так просто.



Сначала нам удалось купить авиабилеты Turkish Airlines из Боготы в Москву через Стамбул на 25 марта. Но 23 марта, на следующий же день после покупки этих билетов, президент Колумбии объявил, что страна закрывает границы на вход и выход. И рейса 25 марта не будет. Мы связались с авиакомпанией, чтобы поменять билеты на 22 марта. И тут же столкнулись с еще одной проблемой: как добраться из Санта Марты до Боготы, ведь автобусы перестали ходить.

В Боготе к тому времени уже объявили полный карантин и закрыли город на въезд и выезд. В Санта Марте тем временем у нас уже начались некоторые проблемы с местными жителями. Наш друг, который принимал нас у себя дома через систему коуч-серфинга, ничего не имел против, но потом соседи по дому начали говорить ему: «У тебя живут иностранцы, это опасно сейчас». Его стали настойчиво просить, чтобы он нас выгнал. Ситуация была не очень приятная. Были и такие ситуации: мы пришли на автобусную остановку, там сидела местная женщина. Увидев нас, она встала и отошла метров на 15. Дождалась, когда мы уедем на автобусе, и только потом вернулась на остановку, ждать следующего. Проезжавшие мимо мотоциклисты кричали нам: «Коронавирус!» Местные жители ощутимо боялись, прямо сходили с ума. Люди в Колумбии обычно очень гостеприимные и радушные. Все изменилось на глазах. При этом какого-то дефицита продуктов иди ажиотажа в магазинах не было.



Нам удалось дозвониться до посольства России в Колумбии, там нам помогали, правда, только советом. Они тоже на карантине, звонки принимает один дежурный.

Главная проблема в нашей ситуации — деньги. Билеты из Боготы в Россию обошлись нам в сумму, на которую мы могли путешествовать еще год в том режиме, в котором мы это делали. Очень странно то, что границы закрывают, но никто при этом не занимается вывозом иностранных туристов.

Каким-то чудом нам удалось вылететь в Боготу. Там перекрыты улицы, местные жители имеют право ходить только на работу, да и то не у всех такое разрешение есть. Белые иностранцы на улицу выходить не имеют права. Кто нарушит этот запрет, будет задержан полицией. В паспорте сделают запись о депортации и отправят в аэропорт. Мы общались с консулом и он предупредил нас, что из аэропорта в Боготе выходить нельзя, потому что будут проблемы с миграционной службой.

В Боготе мы пробыли один день. А 24 марта вылетели в Стамбул. Наш рейс на 25 марта отменили— вместо маршрута Богота — Стамбул — Петербург нам дали билет в Стамбул через Канкун в Мексике. Теперь, в Стамбуле, мы ждем рейс в Петербург, его сначала перенесли на 27 марта, а потом отменили. Сейчас мы пытаемся выяснить, полетим мы домой или нет.



В Канкуне мы провели около 10 часов. Там нас выпускали из аэропорта без проблем, проверив температуру тепловизором. В Мексике нет никакой паники из-за коронавируса. Мы вышли в город, поели местной еды.

В аэропорту Стамбула на границе сначала было много разговоров, что нас надо как-то проверить, но закончилось все тем, что пограничник, которому передали наши паспорта, просто поставил штампы и дал визу. Даже температуру у нас не проверили. В Стамбуле вообще незаметно никакого особого карантинного режима. Разве что на улицах процентов 30–40 людей ходят в масках и перчатках. В каждом магазине предлагают обработать руки санитайзером. Многие бары и рестораны стоят закрытые.

Авиакомпания предоставила нам отель. И теперь решаем вопрос, как выбираться в Россию. Пока новостей нет. Скорее всего, мы полетим из Стамбула в Москву, потому что Петербург закрыт. В общей сложности нам отменяли рейс раз восемь.

Мы понимаем всю опасность эпидемии. В большей степени не для нас лично, а для наших родителей и других пожилых людей. Самое сложное сейчас — уговорить наших родителей не встречать нас после 1,5-летней разлуки, а подождать минимум две недели карантина. Мне кажется, в России пока как-то расслабленно относятся к эпидемии, нет понимания того, насколько опасен этот вирус. Мы сейчас много читаем разных материалов на эту тему. Научные данные о коронавирусе выглядят противоречиво. Но мы соблюдаем гигиену, во всех аэропортах и гостиницах есть много антисептических средств, мы ими активно пользуемся. Статистика смертности среди людей младше 40 лет очень низкая (нам 33 и 34 года). Сами мы заболеть не боимся, но очень боимся заразить пожилых людей. Очень не хотелось бы быть разносчиками.

