Бывшего промоутера Емельяненко объявили в розыск по делу о наркоторговле
Обвиняемый в сбыте крупной партии наркотиков петербургский промоутер MMA Олег Раевский объявлен в розыск. Скрывшись от суда, он открыто участвовал в бизнес-конфликте с участием полицейских.
О действующем статусе Раевского «Фонтанке» сообщили в прокуратуре Петербурга. «Материалы для организации розыска подсудимого направлены в УМВД Приморского района», — уточнили в ведомстве.
В четверг, 26 марта, исполнилось семь месяцев с исчезновения промоутера и его заочного ареста, решение о котором принял Приморский районный суд Петербурга, одновременно приостановив рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статье 228.1 УК за сбыт наркотиков.
Раевского задержали в июле 2017 года на парковке гипермаркета «О’кей» на Богатырском проспекте. В его машине нашли кожаный чехол с ложечкой, зеркалом и куском пластика, весы и пакетики с порошком, наручники и ружье с патронами, у него — 100 тысяч рублей, а у покупателя — 5,16 грамма наркотика. Раевский пробыл в СИЗО несколько месяцев и освободился под подписку о невыезде.
После приостановления дела и заочного ареста 42-летний промоутер не то чтобы скрывался. Многим известно, какой особняк он занимает в престижном коттеджном поселке «Ропшинские пруды», какой модели у него «Мерседес» с госномером Х292ЕУ178, и какие спортзалы промоутер посещает. В феврале — марте 2020 года Раевский лично участвовал в выдавливании студии колористики из арендованного помещения на Литейном проспекте, 41. Это помещение по стечению обстоятельств заняла еще одна студия колористики, которую возглавляет носящая фамилию Раевского женщина. На конфликт вызывалась полиция, и промоутер с ней тесно общался.
До задержания с наркотиками Раевский выступал как владелец промоутерской компании «Колизей», активно двигал на рынке MMA бойца Александра Емельяненко и других спортсменов.