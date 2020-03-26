О действующем статусе Раевского «Фонтанке» сообщили в прокуратуре Петербурга. «Материалы для организации розыска подсудимого направлены в УМВД Приморского района», — уточнили в ведомстве.

В четверг, 26 марта, исполнилось семь месяцев с исчезновения промоутера и его заочного ареста, решение о котором принял Приморский районный суд Петербурга, одновременно приостановив рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статье 228.1 УК за сбыт наркотиков.



Раевского задержали в июле 2017 года на парковке гипермаркета «О’кей» на Богатырском проспекте. В его машине нашли кожаный чехол с ложечкой, зеркалом и куском пластика, весы и пакетики с порошком, наручники и ружье с патронами, у него — 100 тысяч рублей, а у покупателя — 5,16 грамма наркотика. Раевский пробыл в СИЗО несколько месяцев и освободился под подписку о невыезде.

