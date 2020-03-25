Фото: читатель "Фонтанки"

25 марта корреспондент «Фонтанки» на выходе из ретро-ресторана «Звезда» встретил двух пожилых ветеранов. В здании, где кроме «Звезды» располагается закрытый на данный момент из-за коронавируса небольшой универсам, пенсионерам вручили медали к 75-летию победы. Мужчина и женщина пришли за наградами, несмотря на рекомендации губернатора Петербурга Александра Беглова – людям старше 65 лет воздержаться от контактов с внешним миром. Церемонию вручения организовала администрация МО «Дачное».



Журналист «Фонтанке» застал уже завершение мероприятия. Кроме ветеранов, в зале «Звезды» было трое представителей «Дачного». Они наперебой бросились объяснять, что не звери, которые подвергают риску ветеранов, а жертвы обстоятельств: пенсионеры сами рвутся получить награды и их не остановить. Многих удалось отговорить от похода по телефону, но не до всех удалось дозвониться. Допустить ситуацию, чтобы ветераны пришли в пустой зал, где их никто не ждет – нельзя. «Вы поймите, они же сами идут», – отчаянно воскликнула служащая из МО «Дачное». 26 марта в этом же ресторане «Звезда» пройдет еще одна встреча с ветеранами, но из другого списка адресов.



Это не единственный такой муниципалитет. Еще более странная ситуация, с точки зрения сохранения здоровья ветеранов, происходит в МО «Васильевский». «1-2 апреля с 10 утра до 4 часов вечера», – ответила по телефону (аудиозапись имеется в распоряжении «Фонтанки») молодая девушка из приемной муниципалитета на вопрос о том, когда бабушка-ветеран может прийти за медалью.



О происходящем на Васильевском острове сообщил помощник депутата петербургского парламента Бориса Вишневского, председатель районного отделения партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов. «Василеостровское «Яблоко» считает, что в условиях разгорающейся пандемии приглашение ветеранов для награждения медалями в органы государственной власти фактически является преступным, поскольку самую уязвимую для вируса категорию граждан таким образом подвергают смертельной опасности, – объяснил «Фонтанке» партийную позицию Анисимов, – Мы призываем немедленно остановить обзвон и приглашение ветеранов посетить органы власти для награждения, если они носят массовый характер, отменить уже запланированные подобные мероприятия. Пересмотреть процедуру награждения таким образом, чтобы она полностью исключала риск для ветеранов заразиться коронавирусной инфекцией, либо перенести награждение на период после окончания пандемии, поскольку анонсированное награждение на дому группой лиц также несёт для ветеранов серьёзную опасность заразиться, у многих людей заболевание может проходить бессимптомно, при этом они являются его переносчиками».



Анисимов напоминает, что рекомендация от главы города, согласно которым лицам старше 65 лучше поберечься дома, прозвучали еще 18 марта. Тогда же в Смольном официально заявили: с учетом преклонного возраста и состояния здоровья ветеранов юбилейные медали к 75-летию победы будут вручать на дому.



Депутат из МО «Васильевский» Алексей Касаткин от корреспондента «Фонтанки» узнал, что администрация приглашает ветеранов на выдачу медалей. «Я сегодня же обращусь с просьбой к главе МО изменить формат и не подвергать жизнь ветеранов опасности, приглашая их в администрацию», – сказал Касаткин. В течение получаса депутат-самовыдвиженец свое обещание исполнил и уговорил главу МО Игоря Фигурина провести внеочередное собрание, чтобы исправить эту ситуацию.

Между тем уже несколько сотен пожилых людей получили награды в МО «Ульянка», рассказал депутат из этого образования Павел Брагин. Как уточняет петербурженка Татьяна Журавлева, 23 марта её мама, которой 90 лет, пришла в здание администрации за медалью. Накануне она получила приглашение. В МО, по словам Журавлевой, её мать встретила несколько ветеранов также пришедших за наградой. Очень сложно назвать «торжественной» обстановку, в которой все это происходило: у прошедших войну брали паспорт, находили человека в списке и после этого выдавали медаль.



Как объяснил «Фонтанке» Павел Кондрашов зам главы МО «Ульянка» и координатор штаба по выдаче медалей, людей, якобы, обзванивали и приглашали на вручение ветеранские организации, а вовсе не муниципалы. Об этом в МО узнали уже постфактум, когда столкнулись с пенсионерами в своих коридорах. По словам Кондрашова, в «Ульянке» еще с прошлой пятницы принято решение вручать людям награды на дому.



История с МО «Ульянка» дошла до председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова. «Мне сегодня звонили по «Ульянке». То, что там произошло – это неправильно. Возможно, что эта ситуация возникла из-за предварительных договоренностей. Тем не менее мы настоятельно рекомендовали всем муниципалитетам максимально ограничить такое вручение и стараться делать это на дому. В целом по городу наши рекомендация соблюдаются. Сегодня в 16:00 у меня прошло совещание с районами, в том числе и по этому поводу. Мы еще раз предупредили, чтобы пожилых граждан награждали на дому», – рассказал Ржаненков «Фонтанке» и взял на заметку ситуацию с другими не самыми бдительными МО.



Корреспондент «Фонтанки» обзвонил несколько администраций МО под видом пенсионера, который не разобрался с тем, где именно и когда можно забрать награду. В МО «Смольнинское» сообщили, что не принимают граждан, а ходят по домам. Конкретнее всех ответили в МО «Адмиралтейское»: только подомовой обход, действует конкретная рекомендация от городских властей, связанная с коронавирусом. В МО «Черная речка» просто не сняли трубку.



Всего в Петербурге награду в этом году должны получить порядка 350 тысяч ветеранов. Ситуацию серьезно осложняет пандемия коронавируса Covid-2019, которая, по официальной информации, в России проявляется так: на 25 марта произошел https://www.fontanka.ru/2020/03/25/69050287/ скачок в виде 163 новых заболевших, общее количество – 658. Выздоровело 29 человек, а в Москве 2 пациента в возрасте 88-ми и 73-ех лет умерли https://www.fontanka.ru/2020/03/25/69051529/ .

