Протоиерей Пелин: Что казалось самым важным - срочно поехать к парикмахеру - вдруг оказалось второстепенно

Как будет функционировать Русская православная церковь в условиях карантина? На этот и другие вопросы в студии «Фонтанки» ответил протоиерей Александр Пелин, председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества

Фото: Александр Пелин в эфире "Фонтанки"

- Что изменилось в работе Русская православная церковь после начала эпидемии?

-В Санкт-Петербургской епархии 18 марта издан циркуляр, согласно которому в связи со сложной эпидемиологический обстановкой в каждом храме необходимо руководствоваться инструкцией, разработанной с учетом богослужебной традиции РПЦ и там предлагаются именно те усиленные меры, которые рекомендованы главным санитарным врачом по Петербургу.

Это особая дезинфекция храмового пространства, все элементы контактов также должны быть сведены к минимуму. Те предметы, которых касаются верующие, должны быть либо убраны с центра храмов, либо особым образом постоянно протираться чистыми заменяемым салфетками.



Уборка должна быть со специальными веществами, которые для этого требуются. При подаче просфор всё это делается в одноразовых специальных перчатках, запивка после причастия в одноразовых стаканчиках. Лжица после Причастия моется в специальном растворе и тд.

Также рекомендовано прекратить временно занятия воскресных школ, различных кружков и образовательных учреждений. Всё будет переведено в онлайн.

- Как быть с иконой «Спас Нерукотворный», написанной для главного храма российских вооруженных сил в Подмосковье, крестный ход с которой начался весной прошлого года и продолжается по сей день, и к ней прикладываются сотни и сотни военнослужащих? Сейчас икона гостит в Петербурге

- Санкт-Петербургская епархия здесь, в данном случае, являлась только принимающей стороной. Ничто не предвещало тех событий. Не было распоряжения губернатора и соответственно Министерство обороны уже согласовало это по своей линии.

Это их ответственность, они из части в часть возят эту икону.

Мы вообще к этому никакого отношения не имеем. Пришли священнослужители, отслужили молебен и всё.



- Как вы считаете, происхождение вируса рукотворное или или нет?

- Народ у нас какой выдумщик! Самое главное, мы видим, что будь это явление рукотворное или случайная ситуация, возникшая внезапно, на основе природного какого-то мутирования, - какую это вызвало ажитацию и панику. Мне очень понравилось как в одной социальной сети описывается ситуация когда немножко избалованный современный человек кричит: Ну и где теперь эти ваши барбершопы?!

Люди привыкли к счастливой и радостной жизни, настолько, что уже ценности начали подвергаться некоторому пересмотру.

Теперь вдруг оказывается, что есть какие-то важные и глобальные истины...

- Что ж теперь, не стричься и маникюр не делать?

- Думаю, что и стричься и маникюр делать, но не не обожествлять это, не делать из этого культа.

Вчера буквально говорил с митрополитом и он мне говорит : «Понимаешь, отец Александр, так важно чтобы сейчас вот все усилия в молитву ...»

Вот сейчас, время поста. Многие находятся дома. Ну, возьмите в руки четки, прочитайте Иисусову молитву. Откройте молитвослов, почитайте какие-то священные тексты, обдумайте своё житие! Да раньше то, что казалось самым важным - срочно поехать к парикмахеру, - вдруг оказалось что это второстепенно.

