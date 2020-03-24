Динозавры вымерли от коронавируса, а стадион РПЛ переделают под госпиталь. Как коронавирус изменил спортивные ставки

В ожидании резкого снижения прибыли из-за отмены большинства турниров букмекеры развлекают себя и клиентов ставками на коронавирус. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о самых неожиданных из них.

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На сайтах букмекерских контор сейчас в основном грусть, тоска и чемпионат Белоруссии по футболу, о феномене которого «Фонтанка» писала подробнее здесь. Но некоторые из игроков рынка решили пойти неожиданным путем и стали принимать ставки на коронавирус.

Например, можно поставить на то, объявит ли Дональд Трамп о полном переоборудовании Trump Tower в поликлинику или нет. Контора, предложившая это пари, сама не особо верит в подобную благотворительность президента США: коэффициент на то, что это случится, составляет 14,0, а то, что не случится, — 1,01.



Сорвать настоящий куш можно, если поверить в ученых, которые докажут, что динозавры вымерли именно от COVID-19. Поставив на это событие всего 100 рублей, при большом везении можно заработать 250 тысяч.

Много ставок на создание вакцины от коронавируса. Коэффициент на то, что это произойдет до конца 2020 года, составляет 1,5, а на то, что ученым понадобится больше времени, — 2,5. Как видите, букмекеры очень надеются на современную медицину. Оно и понятно. Ведь как заявил глава департамента маркетинга BetCity Юрий Вервекин в интервью «Коммерсанту», объем ставок на футбол доходил в прежние времена до 85%. Сейчас российские клиенты переключились частично на белорусский чемпионат (обороты здесь выросли почти в 14 раз, по данным издания «Рейтинг букмекеров»), но полностью заменить английскую премьер-лигу, испанскую Ла Лигу и Лигу чемпионов ему вряд ли удастся.

Небольшие надежды по созданию вакцины также возлагаются на Илона Маска. Вера в основателя аэрокосмической компании SpaceX и главу Tesla выражается в коэффициенте 200,0.



Немного можно подзаработать на предполагаемом дефиците. Коэффициент на то, что правительство официально объявит о нехватке крупы или средств гигиены в стране до 1 мая, — 10,0. Во столько же оценили вероятность открытия на одном из стадионов клубов РПЛ временного госпиталя для больных COVID-19. Коэффициент на то, что Федор Бондарчук снимет фильм про карантин до 31 декабря 2021 года, в два раза выше — 5,0. Букмекеры рассматривают и более неприятные сценарии. Например, что минимум в пяти регионах жителям запретят выходить на улицу без спецразрешения до 1 июня (5,0), что хотя бы на одни сутки будет действовать запрет на передвижение между городами (1,6) или хотя бы на одни сутки на территории всей страны запретят собираться в группы более 3 человек (6,5).

Победа коронавируса в номинации «Главное слово 2020 года, по данным Кембриджского или Оксфордского словаря» оценивается в 1,2.

Можно также поставить на футбольный чемпионат, который первым возобновит сезон после вынужденной из-за эпидемии приостановки. Наибольшие шансы, как ни удивительно, у российской премьер-лиги (2,00), далее идут английская премьер-лига (2,5), немецкая Бундеслига (5,5), французская Лига 1 (9,00), итальянская Серия А (12,0) и испанская Ла Лига (12,0).

