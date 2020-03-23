Коронавирус устроил стресс-тест интернету в Петербурге. Как провайдеры сдерживают напор удаленки, школьников и геймеров

Объем только видеотрафика в Северной столице вырос в несколько раз. А нагрузка сместилась из центра в спальные районы и Ленобласть. Операторы уверяют, что снижать качество не будут.

Домашний интернет уже на прошлой неделе почувствовал всю тяжесть удаленной работы петербуржцев. Миллионы абонентов переходят на стриминги и трансляции и ведут деловые переговоры онлайн. Одновременно на каникулы вышли школьники, а в тираж — новые игры. Из-за этого сети местами близки к предельным нагрузкам, а абоненты жалуются на падение скорости и проблемы с подключением.

Как сообщили «Фонтанке» в «Ростелекоме», по состоянию на 23 марта, в Петербурге с 9:00 до 18:00 объем данных вырос на 15%. В несколько раз увеличилось потребление видеотрафика и интерактивного телевидения. Провайдер «еТелеком» назвал ту же цифру. А в «Билайне» рассказали, что в Москве у них объем подключений за последние полторы недели вырос на 24%, в остальных регионах, включая Петербург, - на 17%.

«Мы связываем это не только с переходом наших абонентов на удаленную работу, но и выходом обновлений популярных игр. Нагрузки на сеть будут увеличиваться, так как число пользователей, переходящих на удаленную работу, продолжает расти», - отметили в «еТелекоме». «Стоит отметить тенденцию перераспределения. Мы отмечаем снижение трафика в местах с ранее большим скоплением людей: в крупных торговых центрах, на вокзалах и в аэропорту», - рассказали в МТС. Нагрузка мигрировала в спальные районы и пригород. «По всей России рост трафика в сети «ЭР-Телеком Холдинг» составил более 20%», - констатировал директор макрорегиона Северо-Запад «ЭР-Телеком Холдинга» («Дом.ru») Александр Мотрич. И в ближайшей перспективе Петербург может вырасти гораздо сильнее среднероссийского показателя. «В связи с объявлением школьных каникул и дальнейшим переходом сотрудников предприятий на удаленную работу, мы прогнозируем рост объемов передачи данных. Предположительно, максимальный рост трафика в Петербурге может составить 30%», - считает Мотрич.

Увеличению трафика пока способствуют и сами операторы. «ЭР-Телеком», например, сделал бесплатным пакеты каналов, образовательные программы, сериалы и мультфильмы. «еТелеком» поднял для всех абонентов скорость интернета до максимально технически возможных уровней до 12 апреля, без какой-либо дополнительной платы. Аналогично поступил и «Ростелеком». «Очевидно, что абонентам сейчас нужна большая скорость доступа в интернет для выполнения рабочих задач, а также для учебы. Поэтому мы приняли решение поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней. Причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы. Логично вырос спрос на онлайн-кинотеатры, в ответ мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам и лекциям нашего видеосервиса», - рассказал президент компании Михаил Осеевский. В Европе либеральный подход к нагрузке привел к проблемам со скоростью доступа. Из-за чего сервисы потокового видео Netflix, Amazon Prime, YouTube и Disney заявили о временном снижении качества контента в некоторых регионах, чтобы сети могли справиться со свалившимся на них контентом. К мерам присоединились и Facebook с Instagram. В Петербурге такого не будет, уверяют операторы.

«Даже если все клиенты будут пользоваться нашими сервисами в течение дня точно так же, как они это делают вечером, или даже больше, мы с этим справимся без дополнительных усилий, - заверили в «Мегафоне». - Кроме того, многие российские онлайн-кинотеатры используют технологию CDN (Content Delivery Network). Она существенно сокращает загрузку магистральных каналов связи, потому что копии наиболее востребованных роликов, фильмов и сериалов хранятся в ближайшем к абоненту дата-центре. CDN использует онлайн-кинотеатр «МегаФон ТВ», YouTube и другие сервисы, поэтому европейского сценария по ограничению HD-контента в России ожидать не стоит». «МТС» сейчас проводит плановую модернизацию в Петербурге и Ленинградской области, которая, как говорят в компании, даст еще большую гибкость и возможность в более короткие сроки проводить работы по расширению емкости сети. О завершении масштабного обновления отчитались и в «Билайне». За 2018-2019 год там модернизировали 90% инфраструктуры. А в этом году запланировали дополнительное усиление сети во всех новостройках города и области и в местах концентрации трафика.

«Масштабные работы по модернизации и строительству сети позволят выдержать дополнительные нагрузки на сеть с учетом растущей активности пользователей», - уверяют в компании. «Мы заранее подготовили сеть к работе в условиях повышенных нагрузок. Ещё в прошлом году начали модернизацию, поэтому смогли обеспечить подключение домашнего интернета на скоростях от 300 Мбит/сек до 1 Гбит/сек. Этого с избытком хватит и для работы (в том числе передачи видео) и для развлечений. Для сравнения - большинство наших клиентов сейчас использует тариф 100 Мбит/сек. То есть сохраняется большой «запас прочности», - пообещал Александр Мотрич из «ЭР-Телекома». Опрошенные «Фонтанкой» эксперты согласны, что в целом проблем с доступом в самом Петербурге вряд ли стоит ждать больше обычного. Современная инфраструктура города совсем не чета большей части России. Но даже в ближайших пригородах, из которых раньше ездили многочисленные работники, можно столкнуться с одним единственным маленьким провайдером на весь район новостроек, с небольшим каналом связи, который с внезапно увеличившейся нагрузкой может и не справиться.