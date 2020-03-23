В Петербурге абоненты «Дом.ru» остались без интернета из-за аварии
Телеком-оператор «Дом.ru» столкнулся с техническими проблемами в Петербурге 23 марта. Абоненты пожаловались на то, что не могут выйти в интернет. В компании подтвердили аварию.
«23 марта в 10.37 в Санкт-Петербурге в сети «Дом.ru» был зафиксирован инцидент, в результате которого в течение нескольких минут у ряда наших пользователей наблюдались проблемы с доступом в интернет. Система мониторинга компании установила, что причиной сбоя стало повреждение оптического кабеля, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе оператора. — «Дом.ru» приносит извинения за доставленные неудобства».
Сейчас специалисты компании устранили неполадки и полностью восстановили работоспособность сети для большинства клиентов. Сбой не связан с возросшей нагрузкой из-за массового перехода абонентов на удаленную работу.
В Петербурге, по данным оператора, 530 тысяч квартир пользуются услугами «Дом.ru». Он занимает примерно 30%-ную долю рынка Северной столицы, как и Ростелеком.