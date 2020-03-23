Горожане попросили Смольный сохранить мурал (монументальную живопись) на брандмауэрной стене здания. Роспись не входит в список предметов охраны памятника, поэтому ее обновление невозможно за счет бюджетных средств, выделенных в рамках программы.

«По результатам совещания с участием КГИОП, администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, управляющей организации многоквартирного дома и заинтересованным лицам предложено рассмотреть возможность восстановления граффити с использованием внебюджетных источников», — говорится в сообщении комитета.