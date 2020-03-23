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23.03.2020 13:46
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Панно «Вода — это жизнь» на здании на Гаванской улице сохранят

Панно, которое украшает боковую стену дома №47 по Гаванской улице, было решено сохранить, сообщил 23 марта комитет по охране памятников Петербурга. Здание попало в городскую программу реставрации, в рамках нее декоративный элемент не может быть обновлен.

Горожане попросили Смольный сохранить мурал (монументальную живопись) на брандмауэрной стене здания. Роспись не входит в список предметов охраны памятника, поэтому ее обновление невозможно за счет бюджетных средств, выделенных в рамках программы.

«По результатам совещания с участием КГИОП, администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, управляющей организации многоквартирного дома и заинтересованным лицам предложено рассмотреть возможность восстановления граффити с использованием внебюджетных источников», — говорится в сообщении комитета.

Здание по адресу Гаванская улица, 47, является выявленным объектом культурного наследия и входит в состав ансамбля «Жилой комплекс «Гаванский рабочий городок». Дом построили в 1904–1906 годах. «Гаванский рабочий городок» построили по проекту гражданских инженеров Николая Дмитриева и Федорова В. А. Комплекс выполнен в стиле модерн.

Панно «Вода — это жизнь» появилось на брандмауэрной стене здания в 1990 году в рамках советско-американского проекта «Все за одну Землю», авторами монументальной росписи являются Сюзан Сервантес, Луис Сервантес, Карлос Лоарка и петербургский художник Николай Богомолов. В создании мурала участвовали еще полтора десятка художников, стену расписали в течение двух недель.

Фото: КГиОП
Фото: КГиОП
Фото: КГиОП
Фото: КГиОП

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