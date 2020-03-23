В России впервые за 20 лет внесут изменения в Красную книгу и запретят ловить плотоядных косаток

Впервые за 20 лет в России будет обновлен перечень исчезающих животных, которым требуется защита. Дальневосточную популяцию плотоядной косатки и каспийского тюленя внесут в Красную книгу России.



«Мы создаем необходимые условия для восстановления природного баланса, а также ликвидируем любые риски снижения популяции особо редких животных», - сообщил 23 марта РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко.



По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, по состоянию на 2019 год в мире осталось 43–66 тысячи каспийских тюленей, популяция которых с начала XX сократилась на 77,5%. Численность дальневосточной плотоядной косатки же сейчас составляет не больше нескольких сотен особей, что сравнимо с оценками численности амурского тигра, указано в сообщении.

