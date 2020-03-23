В России впервые за 20 лет внесут изменения в Красную книгу и запретят ловить плотоядных косаток
Впервые за 20 лет в России будет обновлен перечень исчезающих животных, которым требуется защита. Дальневосточную популяцию плотоядной косатки и каспийского тюленя внесут в Красную книгу России.
«Мы создаем необходимые условия для восстановления природного баланса, а также ликвидируем любые риски снижения популяции особо редких животных», - сообщил 23 марта РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко.
По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, по состоянию на 2019 год в мире осталось 43–66 тысячи каспийских тюленей, популяция которых с начала XX сократилась на 77,5%. Численность дальневосточной плотоядной косатки же сейчас составляет не больше нескольких сотен особей, что сравнимо с оценками численности амурского тигра, указано в сообщении.
В ноябре 2018 года стало известно о «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя, в которой содержались косатки и белухи для продажи в зарубежные океанариумы. После того как об этом сообщили СМИ и зоозащитники, СК возбудил уголовное дело о незаконном вылове животных и о жестоком обращении с ними. В результате суд наложил арест на косаток и белух и запретил перевозить и продавать их, после чего животных освободили из «китовой тюрьмы» и выпустили в Охотское море.
В конце сентября 2019 года Роспотребнадзор запретил вылов белух в российских морях до конца 2020 года.